Fonden for Entreprenørskab står for Company Programme, som er en landsdækkende konkurrence, hvor gymnasie- og erhvervsskoleelever stiller op med elevvirksomheder og dyster i iværksætteri. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Sydkysten Gymnasium vil skabe fremtidens iværksættere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sydkysten Gymnasium vil skabe fremtidens iværksættere

Sydkysten - 03. november 2019 kl. 17:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark har brug for unge iværksættere, der kan tænke innovativt, bæredygtigt og udvikle nye produkter. På Sydkysten Gymnasium vil man gerne være med til at løfte denne opgave.

Et nyt partnerskab mellem NEXT Uddannelse København, som Sydkysten Gymnasium er en del af, og Fonden for Entreprenørskab betyder, at eleverne på gymnasiet hhx-, htx- og eux-uddannelser fra skoleåret 2020 får mere innovation og entreprenørskab på skoleskemaet.

Glad rektor ser frem til samarbejdet

På rektorkontoret på Sydkysten Gymnasium er glæden over det nye partnerskab stor:

- Partnerskabet er oplagt for os, da vi har tre erhvervsrettede gymnasieuddannelser i hhx, htx og eux. Her oplever vi, at eleverne ofte har øjnene skarpt rettet mod erhvervslivet, og derfor har vi også elever, som er topmotiverede for at lære mere om innovation og entreprenørskab, fortæller rektor Lene Müller, som forklarer, at partnerskabet helt konkret betyder, at Fonden for Entreprenørskab står for ekstra uddannelse i innovation og entreprenørskab af gymnasiets lærerstab.

Satser på iværksætterkonkurrencer

En del af partnerskabet omfatter også Company Programme, som er en landsdækkende iværksætterkonkurrence for både erhvervsskole- og gymnasieelever afholdt af Fonden for Entreprenørskab. Konkurrencerne er ikke ukendt land for gymnasiet, hvis hhx-elever tidligere har deltaget. Fremover vil også htx-elever og eux-elever stille med hold, og i det hele taget ser Lene Müller gerne endnu flere deltager-hold fra gymnasiet end tidligere.

- Vores erfaring med Company Programme er, at eleverne får en masse ud af det, både fagligt og socialt, så jeg glæder mig til at sende endnu flere hold til konkurrencerne fremover. Vi ser også på mulighederne for, at eleverne kan arbejde tværfagligt i forhold til konkurrencerne. Altså at vores htx- og hhx-elever eksempelvis stiller op sammen og dermed udnytter hinandens kompetencer, slutter Lene Müller.