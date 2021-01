Arkivfoto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Svømmerne ser tilbage på en underlig halvsæson - som har givet gode resultater

Coronaen har i den grad sat svømmerne på prøve, men trods besværlighederne har de haft en god sæson.

17. januar 2021

Vallensbæk: Denne første halve sæson har været noget helt specielt for Vallensbæks svømmere i VI39: Corona-pandemien har trukket den største opmærksomhed og har løbende givet udfordringer.

Samtidig er svømmeklubben begyndt på et nyt kapitel med ny struktur og nye hold, efter startfællesskabet VAT blev opløst.

I stedet er det lykkedes at søsætte førsteholdet med et sæt trænere. VI39 byder derfor velkommen til Frederik Siem Petersen og Johan Bragason.

Klubben ville gerne have været tidligere ude med mere info omkring det hele og muligheden for at trække flere dygtige svømmere til. Klubben understreger dog vigtigtheden i, at kunne stå inde for det, de vil.

- Og det er at udvikle svømmere, der kan begå sig i toppen af Dansk svømmesport: Det gælder fra de er helt små på far/mor- og barnholdet. Det gælder videre gennem undervisningsafdelingen, som former og forbereder svømmerne til deres første dag i konkurrenceafdelingen, hvor de tekniske færdigheder videreudvikles til rendyrket fart, siger klubbens cheftræner Martin Møller.

- Da sæsonen begyndte efter sommerferien var det stadig uvist, hvor meget vi kunne komme i vandet og om træningen skulle fortsætte, som før ferien på udendørsarealer opdelt i de restriktioner angivet fra regeringen. Vi kom heldigvis i vandet, hvilket vi også kan takke vores halpersonale for, som ikke bare har været en stor hjælp men også hurtige. Tak, lyder det fra Martin Møller.

- Hvert hold havde fået udarbejdet en optimistisk aktivitetskalender med mange stævner og tiltag, som desværre blev manet i jorden, af smitteantallets ærgerlige indhug på os danskere. Svømmerne har skulle holdes motiveret og har været mere end fantastiske. De har ikke bare været gode til at passe deres træning med stor flid, men har sammen med deres familie, ved hver eneste mistanke om smitte, været super eksemplariske til hurtigt, at informere og blive testet efter alle regler. Det er rørende og dejligt, at vi kan passe så godt på hinanden i alle tilfælde og vi har kunne gå helt fri, trods Vallensbæk på et tidspunkt havde landets højeste smitteantal. Tak til alle for jeres forståelse, samarbejde og påpasselighed. Denne indsats har været med til, at vi har kunne holde os i vandet gennem hele perioden, lyder det fra Martin Møller.

Hos svømmerne i konkurrenceafdelingen har trænerne kunne mærke god solid udvikling, oplyser klubben.

Både i forhold til tekniske færdigheder, udholdenhed og fart. Desværre skulle der gå længe inden svømmerne kunne gøre dette officielt, da det var en kamp at få arrangeret et stævne, som kunne overholde samtlige gældende regler og restriktioner. Flere tiltag med andre klubber blev aldrig til noget, trods ihærdige forsøg og stor gå-på-mod fra både klubbens bestyrelse og trænere. Vi vil så gerne bakke op om svømmerne og give dem det bedste når de nu kæmper så meget i vandet.

Det var også som at se en ny levering af kampfly, da første stævne blev realiseret. Alle personlige rekorder over hele linjen blev sprængt - og for størstedelen med en større imponerende margin.

Derfor var der også stor spænding for klubben, da Regionsmesterskaberne skulle afholdes.

VI39s svømmere vandt ikke mindre end 17 regionsmesterskabstitler, 32 medaljer og fire pokaler, som præmierer fire svømmere, der er i top 3 i regionen alle løb sammenlagt. To af disse er førstepladser, én af andenplads og en tredjeplads.

- Jeg har blandt alle julens pakker modtaget en ekstra pakke fra Dansk svømmeunion med samtlige medaljer og pokaler. Vi vil gerne lave en overrækkelse, der kan give svømmeren et smil og den stolthed der fortjenes for arbejdet i vandet. Men grundet Corona skal vi tænke lidt anderledes. Vi glæder os til at give svømmerne besked, når vi har fundet en god løsning snarest, lyder det fra cheftræneren.

I kølvandet på de flotte resultater fra Regionsmesterskaberne, var klubbens juniorsvømmere til deres første Danske Junior Mesterskaber (DJM). De tre svømmere viste sig fra bedste side med gode resultater til følge.

Slutteligt kunne klubben op til jul, igen fejre to unge piger fra 1. holdet, som deltog til DM og begge, og på trods af at de var de yngste af alle svømmere, kunne de begå sig så flot, kunne de deltage i B-finalerne i deres løb.

Trods udfordringerne med Corvid-19, som stadig hærger og sætter alle på en prøve, så har klubben oplevet en god start på en spændende og i særdeleshed anderledes sæson.

- Personligt glæder jeg mig til at se denne udvikling blomstre yderligere og ser frem til at blive imponeret over, hvad vi kan opnå i fællesskab ved ihærdighed, vilje og VI39 hjertet fra alle svømmere, trænere, klubfolk og forældre, siger Martin Møller.

