En kvinde er sur over manglende mundbind i en kiosk i et af Ishøj Kommunes boligområder. Foto: Søren Schaadt Larsen

Sur kvinde: De hænger ud i kiosken uden mundbind på

Sydkysten - 14. april 2021 kl. 10:32 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Uden mundbind går unge mennesker ind og ud af kiosken. Her hænger de ud og lader mundbindet hænge på hagen. Kiosken ligger i et af Ishøjs store boligområder - ingen nævnt, ingen glemt.

En beboer i området, som Sydkysten kender identiteten på, fortæller, at hun, når hun går med hunden, altid ser adskillige unge mennesker gå ind og ud af kiosken uden mundbind. Hun ønsker ikke at stå frem, da hun mener, hun risikerer repressalier ved at gøre det.

- Se selv, siger hun, da hun sammen med avisens udsendte, går forbi en tilfældig eftermiddag. Der går nemlig ikke mange sekunder, før en ung fyr uden mundbind kommer ud. Samtidig står andre inde i kiosken og snakker og kigger ned i deres telefoner - fortsat uden mundbind.

Kvinden har henvendt sig, fordi hun er sur. Sur over, at smitten igen spreder sig i Ishøj, og sur over, at der tilsyneladende er en gruppe mennesker, som er ligeglade med corona og smittespredning i Ishøjs boligområder.

Kvinden har også henvendt sig til politiet, og her kender man til anmeldelser omkring manglende mundbind i boligområdernes forretninger.

Bøderi bycentret 19 gange i år - indtil videre - har politiet haft bødeblokken fremme i Ishøj Bycenter på baggrund af deres corona-tilsyn. Det oplyser Allan Nyring, politiinspektør hos Københavns Vestegns Politi og leder af lokalpolitiet.

I januar fik to personer bøder, da de skabte uro og ikke ville forlade centret, da de nægtede at bære mundbind.

I februar blev ni personer sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet og blev bedt om at forlade centret. Derudover var der fire hændelser - ligeledes i februar - hvor folk ikke ville bære mundbind og efterfølgende ikke ville forlade centret, selv om de fik besked på det.

I marts var der ligeledes fire tilfælde af, at folk ikke ville forlade centret.

I april har der endnu ikke været nogen tilfælde.

Hos Københavns Vestegns Politi, forklarer Politiinspektør og leder af Vestegnens lokalpoliti, Allan Nyring, at de naturligvis kommer, når de får anmeldelser - samt at de tager hele coronasituationen meget alvorligt:

- Vi reagerer på alle de anmeldelser, vi får. Og så kigger vi på det. Vi er glade for, at folk viser interesse. Vi er glade for, at folk vil være med til at bringe smitten ned, siger han.

Han forklarer, at Vestegnens Politi har fået tre anmeldelser omkring manglende mundbind i forskellige forretninger i området, ligesom de konstant holder øje i Ishøj:

- Vi var også dernede i går (torsdag, red.) for at kigge. Der havde alle mundbind på, siger Allan Nyring.

Kioskejeren har ansvaret for manglende mundbind i forretningen, og hvis de ikke vil bære mundbind, så skal kioskejeren henvende sig til politiet.

- Det vi kan gøre, er at gå ind og tage kontakt til de forretningsdrivende, og så bakke dem op. Nogle af kioskejerne har problemer med at lege politibetjente, for det er dem, der skal sikre, at de besøgende i kiosken overholder reglerne. Vores tilstedeværelse gør det også lidt lettere for dem, at få de besøgende til at overholde reglerne, forklarer Allan Nyring. Han understreger, at langt de fleste personer overholder alle coronaretningslinjerne og gør deres til, at komme smittespredningen til livs:

- Der er tale om en hel lille gruppe, som ikke overholder det her, siger han.

Derfor har Københavns Vestegns Politi også allokeret nogle betjente til at køre rundt og kigge.

I februar har haft 758 coronatilsyn i Ishøj. I marts 1515 og i april var tallet 204 fredag 9. april.

- I bycentret har vi skrevet bøder ud. Vi har ikke skrevet bøder ud udenfor, forklarer Allan Nyring.

19 bøder er der udskrevet på baggrund af corona-tilsynene i Bycentret:

- Vi har faktisk set, at tilsynene har haft en effekt. Vi ser ikke problemerne så meget i centret længere. I centret har vi tæt samarbejde med vagterne, hvor de tilkalder os, så snart der er nogen, der nægter at tage mundbind på og nægter at forlade stedet, siger Allan Nyring, som understreger, der selvfølgeligt er folk, der er undtaget fra at gå med mundbind.

Politiet vurderer konstant indsatsen og tilpasser den til situationen. Hvis de mener, det giver operativ mening, at lægge en større indsats andre steder i kommunen, så gør de det.