Borgmester Pernille Beckmann imponerede, da hun blev inviteret til at prøve kræfter med nogle af træningsøvelserne.

Succesfuld fodboldskole i Hundige

For tiende gang, blev der afholdt Get2 fodboldskole i Hundige.

For Hundige BK var det vigtigere end nogensinde at give børn fra sociale boligområder en god oplevelse, efter corona har tvunget mange familier til at blive hjemme i sommerferien, da der i sidste uge blev afholdt fodboldskole i klubben.