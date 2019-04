Se billedserie Direktør og ejer Robbin Due ses her sammen med borgmester Niels Hörup.

Send til din ven. X Artiklen: Succesfuld Havdrup-virksomhed inviterede indenfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succesfuld Havdrup-virksomhed inviterede indenfor

Sydkysten - 20. april 2019 kl. 16:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Robbin A/S i Havdrup, der sælger og importerer gaffeltrucks og boreriggere, inviterede forleden borgmester Niels Hörup (V) indenfor.

Der blev kigget på maskiner og udvekslet historier, da borgmester Niels Hörup forleden var på besøg hos Havdrup-virksomheden Robbin A/S, der sælger og importerer gaffeltrucks og boreriggere til bl.a. jordbundsprøver og boring af brønde.

Og direktør og ejer Robbin Due kunne samtidig fortælle, at den lokale virksomhed med en knap 30 år lang historie fortsat er i fuld vigør og er fuldt med tiden bl.a. med aktiv brug af Facebook.

Et firma i vækst

Robbin Due overtog virksomhed tilbage i 2013, og dengang bestod firmaet af tre montører og den tidligere ejer. I dag er virksomheden vokset til otte ansatte og har ud over ejendommen i Havdrup også et fjernlager i Tåstrup.

Og faktisk ville Robbin A/S gerne vækste endnu mere på mandskabssiden. Virksomheden vil nemlig gerne have en lærling og en ekstra servicemontør, men det er ikke lykkedes at finde de rette personer endnu.

Ud over salg af gaffeltrucks og boreriggere udfører virksomheden også mange mere specialiserede opgaver. For eksempel har Robbin A/S istandsat og udbedret de vogne, der bliver brugt til Disney-parade i Tivoli, og det er også en Robbin-medarbejder, der har ombygget Tivolis linje 8 til et eldrevet køretøj.

- Det var et godt og inspirerende møde, hvor vi bl.a. talte om muligheden for nye tiltag og networking, fortæller Robbin Due, der kobler af fra den travle hverdag i firmaet ved at kaste sig over de hjemlige sysler på gården i Sengeløse, hvor han og familien dyrker Hereford-kvæg og har en gårdbutik.

Også borgmester Niels Hörup var glad for besøget hos Robbin A/S.

- I byrådet har vi sat pejlemærker for åbenhed og inddragelse af vores erhvervsliv, og jeg sætter stor pris på at komme ud og møde hverdagen i vores lokale virksomheder. Nogle gange er fokusset på, hvordan vi som kommune kan hjælpe vores erhvervsliv til at blomstre endnu mere, og andre gange er det anerkendelsen af den enkelte virksomhed og besøget i sig selv, der er i centrum, siger Niels Hörup.