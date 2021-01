sport. Casper Dyrbye fra Vallensbæk Strand er klar til VM i Alpint Skiløb i Cortina i Italien. Pressefoto

Succes for lokal sliløber

Sydkysten - 20. januar 2021 kl. 05:38 Kontakt redaktionen

Den 3-dobbelte danske mester i alpin skiløb Casper Dyrbye fra Vallensbæk Strand er endnu engang klar til at repræsentere Danmark ved VM, som i februar måned afvikles i Cortina d'Ampezzo i Italien. På trods af sine blot 24 år er det 4 gang at Casper deltager ved VM, ligesom han i 2018 repræsenterede Danmark ved OL i Sydkorea.

Casper Dyrbye leverede i sidste sæson fremragende resultater, og han opnåede de bedste point i historien på verdensranglisten for en dansk skiløber i slalom. Sidste sæson sluttede meget brat for Casper, da han som en af de første danskere blev smittet med Corona under et træningsophold i Italien. Casper kom dog relativt let over sygdommen, men da han var klar til at vende tilbage til skipisterne, lukkede alle skisportsområder ned på grund af coronarestriktionerne - og sæsonen sluttede langt tidligere end planlagt.

Sommeren er gået med masser af hård fysisk træning og træning på sne på gletcherne i Italien, Frankrig og Østrig. Fra starten af september har det stået på daglig træning på sne i Alperne med base i Italien. De fleste skiområder i Alperne er på grund af coronasituationen lukkede for turister, men nogle områder holder heldigvis åben for træning for professionelle skiløbere. Sæsonen har dog ikke været uden problemer, da Casper har måtte rejse mere rundt end normalt for at finde gode træningsmuligheder og desværre er en stor del af de internationale konkurrencerne blevet aflyst. Det betyder, at der er rigtigt mange løbere til start i de få løb, der bliver gennemført, og at niveaet er rigtigt højt, da stort set alle eliteløbere stiller til start i de sammen konkurrencer.

Caspers målsætning ved VM er, i lighed med VM i 2019, først og fremmest at kvalificere sig til finaleløbet i favoritdisciplinen slalom. Han håber endvidere, at han også kan kvalificere sig til finalen i storslalom, som han også gjorde ved seneste VM. Hvis det lykkes at kvalificere sig til finaleløbene, er det målsætningen at nå videre til 2. gennemløb, hvor de 60 bedst placerede løbere ud af de 100 startende i 1. gennemløb får plads. Caspers bedste placering ved et VM er på nuværende tidspunkt en 36. plads, og drømmen er derfor at slutte blandt de 30 bedste løbere, hvilket vil være et sensationelt godt resultat for en dansk skiløber, med tanke på, at der typisk er mellem 170-180 deltagere ved VM i slalom og storslalom.

Som ved tidligere VM's, og som ved OL, følger Caspers far Flemming Dyrbye med til VM som træner for Casper, da det er af stor betydning for Casper, at han ved så store mesterskaber har en træner ved sin side, som har erfaring med deltagelse i store mesterskaber, og som han er tryg ved - og som kender til alle hans faste rutiner forud for så store konkurrencer, hvor presset er ekstra stort.

Kvalifikationsperioden frem mod OL i Beijing i 2022 er også blevet indledt. Ud over de internationale udtagelseskrav har Danmark også i år skærpede nationale krav som skal opfyldes for at have mulighed for at kvalificere sig til OL. Ved Europa Cup løbene i Val di Fassa i Italien opfyldte Casper i midten af december måned det første af de skærpede krav, og tog det første lille skridt frem mod en mulig OL-kvalifikation. Men der er fortsat mange krav der skal opfyldes, hvis han skal have mulighed for at blive udtaget til OL. Med tanke på de vanskelig omstændigheder i denne sæson bliver det bestemt ikke en let opgave, men Casper er indstillet på at give alt, hvad han har for at opfylde udtagelseskriterierne.