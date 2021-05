Styrker IT-sikkerheden efter hackerangreb

Ishøj: Kommunens IT-systemer har været hårdt ramt af cyberangreb. Blandt andet var man 11. marts udsat for et angreb rettet mod kommunens mail-server, hvilket betød at mailfunktionen var lagt ned i tre dage. Og det kom bag på kommunen:

For at sikre, at de fremtidige angreb ikke lægger hele systemet ned, vil man segmentere kommunens IT-system. Det går ud på, at indtrængende ikke automatisk får adgang til hele systemet, når de først er inde. Dermed kan et angreb isoleres til et enkelt system. Kommunen skriver, at samtidig kan dele mailsystemet op, så hele mailsystemet ikke bliver ramt på en gang.