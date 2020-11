Stribevis af indbrud mod varevogne

Det ene indbrud er sket på Ankerhusvej mellem torsdag aften og fredag morgen. Her er skydedøren brudt op ved at skære hul i skydedøren, hvor låsen sidder på indersiden. Fra bilen blev der stjålet håndrundsav, vinkelsliber, stiksav og en laser, men den forurettede havde ikke det fulde overblik, da sagen blev anmeldt.

Her blev der stjålet to slibemaskiner af mærket Festool, en Festool støvsuger og en Festool overfræser. Derudover blev der stjålet en skruemaskine af mærket Milwaukee og en Makita skruemaskine.

I Strandgården er tidspunktet og gerningstidspunktet det samme, og her blev der stjålet uspecificeret håndværktøj og elværktøj.

I Litorinaparken blev det ved forsøget, da gerningsmænd ikke formåede at bryde ind i en varebil.

På Konvalvej i Køge var fremgangsmåden lidt anderledes. Her blev en rude i bagdøren smadret, og herefter blev døren åbnet indefra ved at stikke en hånd ind.

Her blev der stjålet et Wagner sprøjteanlæg, en støvsuger og to vinkelslibere.