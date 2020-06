Strandvejens nye isbod lokker med økologiske fristelser

Det er SUND Sandwich på Hundige Strandvej, der har gjort is til en del af sortimentet, og den sælges blandt andet fra deres lille bod foran butikken.

Og der er ikke tale om en hvilken som helst is. Den er nemlig lavet af kokken Jacob de Neergaard, der i sin tid sikrede Søllerød Kro sin første Michelinstjerne. Han har siden kastet sin kærlighed på is.

- Vi havde længe haft en tanke om, at vores lille bod kunne bruges til at sælge is, siger Henrik Fehmerling, indehaver af SUND Sandwich.