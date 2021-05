Strandrensningen er nu i gang i Greve

Til at starte med bliver stranden dog renset hver dag for at komme til bunds i de store mængder tang og fedtemøg, som er skyllet ind på stranden i vinterhalvåret.

- Stranden er et af kommunens største aktiver. Den bliver flittigt besøgt året rundt, men især om sommeren valfarter Greveborgerne dertil for at nyde sol, sand og vand. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi gør stranden så indbydende som muligt, og det gør vi blandt andet ved at holde den ren og fri for tang og fedtemøg, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Mortan Martinsson.