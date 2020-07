Se billedserie Rigge Nørmark, formand for Strandlauget, har aldrig fået så mange henvendelser fra borgere som i år, hvor kommunen har etableret flere samlepaldser end tidligere.Foto: Emil Kristensen

Strandrensningen er ikke uden problemer

Sydkysten - 11. juli 2020 kl. 11:40 Af Emil Abkjær Kristensen

De fleste er enige om, at en ren og lækker strand i Greve er at foretrække, og derfor afsætter kommunen hvert år mere end to millioner kroner til at fjerne tang og fedtemøg fra vandkanten.

Strandrensningen sker i tæt samarbejde med Greve Strandlaug, der belv etableret i 2017, og siden har arbejdet på at gøre strandrensningen så god og effektiv som mulig.

Det er blandt andet på baggrund af det samarbejde, at Greve Kommune i år har besluttet, at der skulle være fire såkaldte samlepladser, hvor tang og fedtemøg kan samles og køres væk.

De fire pladser er Aktiestykket i Karlslunde, Mosede Fort, Stejlepladsen i Mosede og ved Greve Strandkro, da de fleste af de andre muligheder, heriblandt Granhaugen, blev afvist, fordi det er beskyttet natur.

- Før i år al tang fra Hundige, Greve og Mosede samlet ved hhv. Mosede Havn og den lille sti ved Niels Pedersens vej, hvor det blev kørt væk fra. Det var til stor gene for de beboere, som bor der, siger Rigge Nørmark, formand for Greve Strandlaug.

- Det var ikke rimeligt, at få borgere skulle belemres med al tangen fra hele kommuen.

Det har dog ikke været uden problemer, at strandrensningen er blevet bredt over en større del af kommunen, og at der nu bliver samlet op flere steder på kyststrækningen.

- Vi får flere henvendelser fra borgere end tidligere, som ikke er helt tilfredse med, at der nu er opsamlingsdepoter, hvor de bor, siger Rigge Nørmark, der også sidder i byrådet for Liberal Alliance.

- Mange undrer sig over, hvorfor der ikke er udpeget flere steder, hvor man kan lave opsamlingsdepoter.

Misforstået af pressen Et af de steder, hvor borgere har spurgt til, om der kunne etableres et opsamlingssted er ved Granhaugen, som jo blev fravalgt, fordi det er et beskyttet naturområde.

- En del har spurgt, om vi fra kommunens side har ansøgt om dispensation, så vi kunne få lov til at benytte trampestien i Granhaugen til at transportere tangen væk fra stranden. Det har jeg undersøgt, og vi har ikke anmodet om sådan en dispenstaion, siger Rigge Nørmark.

Derfor stillede hun på seneste byrådsmøde et forslag om, at kommunen skulle undersøge, om det var muligt at få dispensation til at Granhaugen. Det blev blandt andet misforsået af denne avis, som fejlagtigt fik det udlagt sådan, at Rigge Nørmark og Liberal Alliance ønskede at bruge stykket til transport.

- Vi har ikke taget stilling til, om vi ønsker at trampestien skal bruges til transport, men vi skylder borgerne at undersøge, om det er muligt. Hvis vi kan få dispensation, så må vi politisk tage stilling til, om det er en mulighed, vi ønsker at bruge, siger hun.

Strandrensningen i Greve Kommune foregår to gange om ugen, men det er i øjeblikket kun de tre af opsasmlingsstederne, der er i brug.

Klar Forsyning havde nemlig meddelt Greve Kommune, at de i første mgang ikke var sikre på, om et kloakrør ved Stejlepladsen kan holde til, at tunge køretøjer kan køre over.

Det er netop blevet afklaret, at det godt kan holde, hvis der lægges køreplader på, men da der er blevet klaget over den afgørelse, kan man ikke bruge opsamlingsstedet, før klagen er behandlet.

- Derfor er vi indtil da nødt til at nøjes med de tre opsamlingspladser, siger Rigge Nørmark, som beklager overbelastningen af samlepladsen ved Greve Strandkro.

Når badesæsonen er overstået vil Strandlauget og Greve Kommune evaluere på, hvordan det er gået med de fire opsamlingssteder.