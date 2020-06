Strandparken fylder 40. Den er stadig fed, men den er langt fra færdig. Arkivfoto Foto: Per Nilausen

Strandparken: 40, fed og langt fra færdig

Sydkysten - 10. juni 2020 kl. 06:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med plads til madpakker, ophold, leg, udsigter, kaffe, fitness og friluftsliv har Strandparken nu i 40 år opfyldt langt mere end sin rolle som kystsikring mod oversvømmelse fra havet.

Når man går hen ad Strandparkens syv kilometer lange, hvide sandstrande, tænker man måske ikke lige over, at det er et kunstigt stykke landskab, som er lavet af fem millioner kubikmeter sand fra Køge Bugt. Digerne har værnet mod oversvømmelse af landet og klimaets uforudsigelighed. Projektet var, og er stadig, enestående af sin art.

Over 100.000 strandgæster på en god dag

- Det var et visionært projekt, vi satte i søen for 40 år siden, hvor det var Nordeuropas største klimasikringsprojekt. Kommuner, amter og virksomheder skulle arbejde sammen, for at daværende statsminister Anker Jørgensen den 8. juni 1980 officielt kunne indvie Strandparken, fortæller Ole Bjørstorp, der i dag er formand for Strandparken I/S.

Sidenhen har man i Strandparken på alle tider af året set folk fra Vestegnen og København, som nyder naturen, friluftslivet og Køge Bugt. Det er både strandgæster med en kajak under armen, hunden i snor eller børnene, der hopper fra klitterne. Her er solbadere og vinterbadere, som vover sig ud i vandet fra en af de 11 badebroer, løbere og amatørornitologer. På en god dag i sommermånederne er der over 100.000 strandgæster.

Fremtidens Strandparken

- For folk fra Vestegnen og København har Strandparken en ideel beliggenhed, fortsætter Ole Bjørstorp.

- Historien har vist, at naturen og friluftslivet, i form af Strandparkens klimaprojekt, har sin berettigelse. Som noget helt særligt er vi fem kommuner, der i den næste årrække vil samarbejde om at udvikle og tilpasse Strandparken i forhold til friluftslivet, naturen og ikke mindst fremtidens klima. Vi har stadig mange visioner - også for de næste 40 år.