Se billedserie Phillip og Flemming Toft har siden januar knoklet for at få sat det gamle motel i stand. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen.

Strandmotellet er atter klar til gæster

1. marts slog Strandmotellet igen dørene op for overnattende gæster. Det er Flemming og Phillip Toft, der har overtaget det gamle motel, og de har i de seneste måneder knoklet for at få sat værelserne

Sydkysten - 02. marts 2020 kl. 19:33 Af Emil Abkjær Kristensenemil.kristensen@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flemming og Phillip Toft var 1. marts er klar til at byde gæster velkommen på det nyrenoverede strandmotel på Greve Strandvej.

Eller. Byde velkommen er måske så meget sagt, for der bliver tale om et ubemandet motel, som gæsterne selv tjekker ind i. Phillip Toft forklarer, at det man får tilsendt en kode, når man booker et værelse, og den taster man ind på et lille tastatur, der sidder på håndtaget.

- På den måde kan vi holde priserne på overnatninger nede, og så er det praktisk, at gæsterne kan komme, når det passer dem, siger Phillip Toft.

Mangler muligheder

Flemming og Phillip Toft overtog motellet i januar, og de har siden arbejdet på at gøre det klar til brug. De har valgt at drive motellet, fordi de mener, at der mangler overnatningsmuligheder i Greve.

Phillip, der også driver Røg vinbar længere sydpå ad Strandvejen, har oplevet, at gæsterne har manglet et sted at overnatte.

- Vi har et festlokale, hvor vi ofte holder fødselsdage og konfirmationer, og der kan det være svært at finde overnatning til de gæster, der kommer langvejs fra, siger han.

Satser på virksomheder Strandmotellet har i alt 10 værelser, og de bliver alle indrettet med seng, badeværelse og en lille kaffemaskine.

- Vi har lavet en aftale med Hannes Køkken, der ligger tæt på, at vores gæster kan bestille morgenmad derfra, som de enten kan få bragt til motellet eller spise der, siger Phillip Toft.

Han forklarer, at de gæster, de primært satser på, er kunder hos lokale virksomheder.

- Vi tror på, at de lokale firmaer kan bruge det her sted til kunder, der er på besøg hos dem.

- Derudover håber vi også på forretningsrejsende og håndværkere, siger Phillip Toft, der regner med, at otte uf af de ti værelser vil være udlejet på daglig basis.

Om sommeren har motellet også stranden som trækplaster, og det kan muligvis tiltrække nogle turister.

- Derudover kommer der en masse cykelturister forbi om sommeren, og jeg har en bekendt i Præstø, som også driver motel, der fortæller, at de har flere cykelgæster.

- Det passer jo fint, hvis de cykler fra Præstø hertil, så kan de tage en overnatning her, inden de cykler videre, siger Phillip Toft.

Prisen for et værelse, som er til enten en eller to personer, kommer til at være 895 kroner per nat.