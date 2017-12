Se billedserie Underviser på kurset er sygeplejerske Gitte Grønne, som tidligere både har undervist og deltaget på et Cool Kids-program - som mor til et barn med angst. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Strandkirken hjælper børn med angst

Sydkysten - 26. december 2017 kl. 12:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu engang tilbyder Karlslunde Strandkirke et kursus for børn mellem 10-12 år, som lider af angst. Kurset hedder Cool Kids, og frem til midten af januar er der visitations-samtale forud for kurset, for at det kan vurderes, om barnet vil få gavn af kurset.

Mere end hvert 10. barn har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i barnets og familiens dagligdag. Problemerne viser sig for eksempel ved, at barnet stiller mange spørgsmål og ustandselig skal beroliges, i form af lavt selvværd og præstationsangst, ved tvangspræget adfærd eller ved at barnet har svært ved at klare nye situationer, blive afleveret i skolen, være alene hjemme, sove i egen seng eller overnatte ude. Hos mange børn og unge kommer problemerne også til udtryk i form af fysiske symptomer; svimmelhed, hovedpine og ondt i maven eller i form af tristhed, adfærdsproblemer og store humørsvingninger.

Cool Kids-programmet er et videnskabeligt baseret og effektivt behandlingsprogram, som er baseret på kognitiv adfærdsterapi og er udviklet til børn og unge med angstproblemer. Kurset har opstart 30. januar og består af 10 dobbeltsessioner for børn og deres forældre. På kurset vil børn og forældre lære konkrete metoder og strategier, som gør det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring. Gennem hjemmeopgaver bliver teorien praktisk funderet i hjemmet eller på skolen - lige dér, hvor angsten hæmmer mest.

Underviser på kurset er sygeplejerske Gitte Grønne, som tidligere både har undervist og deltaget på et Cool Kids-program - som mor til et barn med angst. Hun har Cool Kids-vejlederuddannelsen og har 22 års erhvervs-erfaring med kognitiv terapi. Et kursusforløb koster normalt kr. 6.100, men da folk fra Strandkirkens menighed har samlet penge ind til projektet, så er kursusprisen nedsat betragteligt, og kurset koster derfor kun kr. 2000 pr. barn. Aftensmad (hver gang) er med i prisen.

Yderligere information fås på www.strandkirken.dk/angst eller ved at ringe til Gitte Grønne, tlf. 30 29 88 10.