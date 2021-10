Ishøj Teaters leder, Allan Grynnerup, glæder sig over, at teatret har modtaget rigtigt mange millioner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til et nyt teater. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Stort millionbeløb fra fond til nyt teater i Ishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort millionbeløb fra fond til nyt teater i Ishøj

Ishøj Teater modtager 37,1 millioner fondsmillioner fra A.P. Møller-fond til nyt teater. 11. oktober løftes sløret for projektet.

Sydkysten - 02. oktober 2021 kl. 10:20 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Ishøj Teater får en kæmpedonation til at bygge nyt teater.

- Det er meget meget stort, lyder det fra teaterleder Allan Grynnerup.

Med en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 37,1 millioner kroner og Ishøj Kommunes støtte på 6,5 millioner kroner er det et omfattende projekt, som Ishøj Teater kan løfte sløret for, når de 11. oktober afslører vinderen af den arkitektkonkurrence, som skal udforme en ny teatersal.

- Det massive løft gør, at vi i det nye, smukke teater kan tilbyde endnu flere gode oplevelser for de mange besøgende børn og voksne, og det sikrer, at vi bliver i stand til at udvikle teateret i nye spændende retninger, forklarer Allan Grynnerup.

Ishøj Teater spiller primært børneteater, og det spiller de for børn og voksne fra det meste af Sjælland.

- Vi er et af landets mest besøgte af sin slags, og vi er vokset ud af vores rammer. Vi har kun teatersal, men ingen prøvesale eller værksted. Det betyder, vi skal gøre alting i den sal, hvor forestillingerne spilles. Samtidig er det behov for mere plads til publikum, forklarer Allan Grynnerup.

At A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal vælger at give så mange penge til et børneteater, mener Allan Grynnerup, nærmest er uhørt.

- Det fantastiske er, at de er gået ind og kan se værdien i det. Der er ikke den store bevågenhed for børneteater i offentligheden er der ikke den store bevågenhed. Derfor er det ekstraordinært, at vi får så stort et beløb, siger Allan Grynnerup, som peger på, at sammenlignelige børneteatre har fået beløb på omkring en tredjedel.

Teaterlederen mener dog, at det giver rigtig god mening, at give pengene til børneteatret:

- Vi synes, kulturen er væsentligt for børnene. Vi giver mulighed for, at børn kan få en kulturel oplevelse. Teater består af levende mennesker, som står i et rum og kan give noget magi. Her kan vi lave de ting, hvor børn får mulighed for at reflektere over nogle ting, siger Allan Grynnerup.

- Børneteater er fødekilden til det, at gå i teater som voksen. Hvis ikke man vægter det, så mister man fødekilden, siger han.

Ishøj Teaters nuværende bygning blev bygget i 1972 af ægteparret Jytte og Toni Lyngbirk, som i 1965 grundlagde Ishøj Teater, og det derfor lige at fejre 50 års jubilæum.

Allan Grynnerup forventer, at byggeriet kan gå i gang i 4. kvartal 2022, da det skal projekteres inden. Det forventes det kan stå færdigt 1. juli 2024. Tiden der i mellem er endnu lidt usikker - om end der bliver arbejdet på sagen:

- Vi ved ikke, hvor vi kan spille teater, når vi bygger. Vi arbejder med kommunen om andre lokaliteter. Vi søger samarbejde med andre teatre. Vi leder efter et lagerlokale eller lignende, hvor vi kan leje os ind. Det er lidt vanskeligt i forhold til økonomi. Vi søger med lys og lygte. Det kunne være nogen, som har en lagerhal, som kunne være interesseret i at støtte kulturen, siger Allan Grynnerup.

Offentliggørelsen af vinderen af arkitektkonkurrencen finder sted mandag 11. oktober fra 16.30 til 18.30 på Ishøj Teater. Her vil også være en præsentation af den nye teatersal.

Af hensyn til planlægning er tilmelding nødvendig, og skal ske på billetter@ishojteater.dk.