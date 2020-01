Se billedserie Direktør Per Lauridsen er overbevist om, at Store-Hedebyg Enterprise også kommer til at fejre 75-års jubilæum. Foto: Emil Kristensen

Store-Hedebyg fejrede 50 års jubilæum

Kunder, samarbejdspartnere og venner af huset tog del i fejringen af Store-Hedebygs 50 års jubilæum

Sydkysten - 17. januar 2020 Af Emil Abkjær Kristensen

Solrød: Store-Hedebygs værksted var torsdag eftermiddag pyntet op til fest og fyldt med gæster.

Det var der en særlig grund til, for det er ikke hver dag, at en entreprenørvirksomhed fylder 50 år.

- Vi hører desværre oftere om, at virksomheder går konkurs, så vi ville gerne markere, at vi har eksisteret så længe, siger Per Lauridsen, direktør i Store-Hedebyg Enterprise A/S.

Derfor var kunder, samarbejdspartnere og venner af huset inviteret til åbent hus, hvor der blev budt på stående buffet, øl, vin, sodavand og kaffe. Der blev holdt flere taler i løbet af dagen, og Per Lauridsen var selvfølgelig også på talerstolen.

Her fortalte han historien om en virksomhed, der startede 16. januar 1970 i et lejet hønsehus i Hedehusene, hvor seks tømrersvende besluttede sig for at stifte Store-Hedebyg. Han kunne også fortælle, at navnet Store-Hedebyg stammer fra det matrikelnummer, hvor det hele startede, der hed Store Hede.

Per Lauridsen kom selv til senere, og har gradvist købt en større andel af firmaets aktier, og siden januar 2011, har han siddet på størstedelen af dem. Og når han skal forklare, hvordan det er lykkedes virksomheden at overleve 50 år igennem alt fra byggekriser til finanskriser, så er det korte svar, at virksomheden altid har sat tæring efter næring.

- Vi har altid været bevidste om, at vi skulle være selvfinansierende. Vi har altid rygdækning for vores økonomi, og vi tager aldrig større ordrer ind, end vi kan klare, siger Per Lauridsen.

- Det handler selvfølgelig også om, at vi opfører os ordentligt overfor kunderne. Vi holder vores aftaler, og hvis vi løber ind i problemer undervejs, så er vi ærlige og melder det ud til kunderne, siger han.

Godt netværk Per Lauridsen mener også, at ordenlighed er den bedste reklame, man kan gøre i et firma. Store-Hedebyg får de fleste opgaver gennem et stort netværk, som også gerne anbefaler firmaet til andre,

- Vores reklame består af mund til mund. Vi annoncerer ikke i aviser, på net eller har et banner hængende i idrætshallen, siger han.

En af de kunder, der efterhånden har nydt godt af Store-Hedebygs arbejde en del gange, er Solrød Kommune, hvor firmaet igennem årene har vundet en del udbud.

Borgmester Niels Hörup tog derfor også del i fejringen, og i sin tale var han inde på, at de altid løser opgaven fint.

- Det er altid til den rigtige pris, i den rigtige kvalitet og til den rigtige tid, sagde han.

Til avisen uddyber han, at Store-Hedebyg igennem årene har sat sit præg på kommunen.

- De har gennem årene været en del af lokalsamfundet og været en god samarbejdspartner for kommunen gennem årene. De er altid fleksible og løsningsorienterede i deres arbejde, siger Niels Hörup.

Står det til Per Lauridsen, så kommer Store-Hedebyg fortsat til at sætte deres præg i fremtiden. I sin tale løftede han sløret for, at et generationsskifte er under opsejling. Men selvom det ikke bliver med ham ved roret, så ser han lyst på fremtiden.

- Der er masser af nye kræfter i kulisserne, så Store-Hedebyg Enterprise skal nok bestå i mange år fremover. Jeg glæder mig allerede til 75-års jubilæum, men nu skal vi jo først fejre denne dag, sagde han i talen.