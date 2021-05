Send til din ven. X Artiklen: Stor tilfredshed med hjemmeplejen i Vallensbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor tilfredshed med hjemmeplejen i Vallensbæk

Sydkysten - 17. maj 2021 kl. 06:13 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: I Vallensbæk Kommune sætter vi borgeren i centrum og udvikler vores service i et samspil med borgerne. Vallensbæk Kommune har gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der modtager praktisk hjælp og/eller personlig pleje fra hjemmeplejen.

Resultaterne fra den seneste tilfredshedsundersøgelse foretaget i samarbejde med MEGAFON er dugfriske. Undersøgelsen viser, at der overordnet set er en markant forbedring i tilfredsheden med den leverede hjemmepleje/-hjælp i 2020. Der er en fremgang i tilfredsheden på 11 ud af 12 parametre. Eksempelvis er borgernes tilfredshed med hjælp til bad steget markant. Positivt er det også, at langt de fleste borgere har en god relation til deres faste hjælpere, og at de bliver mødt med omsorg og respekt.

- Det er vores opgave som kommune at skabe rammerne for det gode liv og støtte borgernes livskvalitet. De borgere, der har brug for hjælp, skal opleve en god dialog, hvor vi hjælper og støtter dem med nærvær og omsorg. Derfor er jeg rigtig glad for det positive resultat og den gode udvikling, tilfredshedsundersøgelsen viser. Vi er på vej i den rigtige retning, men der er stadig plads til forbedringer. Det er vigtigt, at vi nu fastholder den høje tilfredshed og samtidig videreudvikler den gode og fleksible service, vi tilbyder, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

Der er altså masser af positiv udvikling at spore i den hjælp og pleje, som hver dag ydes hos borgerne, og målet er fortsat, at borgerne er tilfredse med mødet med hjemmehjælpen. Undersøgelsen viser også, at der er mulighed for forbedringer på områder som eksempelvis rengøring og indkøb.

For Vallensbæk Kommune vil der i forbindelse med videreudviklingen af hjemmeplejen være et særligt fokus på områderne omkring tilfredsheden med rengøring og indkøb.

Se hele tilfredshedsundersøgelsen på vallensbaek.dk/tilfredshedsundersoegelse.