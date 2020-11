Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Stor skole lukker helt ned efter corona-smitte: 14-16-årige særligt ramt

Sydkysten - 23. november 2020 kl. 05:19 Kontakt redaktionen

Søndag den 22. november 2020 blev der registreret 71 nye smittede de seneste syv dage, og det bringer Solrød Kommune op på en incidens på 306 smittede borgere ud af 100.000.

- Jeg ved godt, det er både svært og træls at blive ved med at overholde retningslinjer og anbefalinger, men det er kun os selv, der kan bringe smitten ned igen, lyder det fra borgmester Niels Hörup (V), efter smittestigningen, som er særligt udbredt blandt de unge, bl.a. lukker kommunens største skole ned i en uge.

Solrød Kommune har fået oplyst fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at cirka halvdelen af de nysmittede borgere i kommunen er unge under 25 år, og at der særligt tegner sig et mønster af smittede mellem de 14-16 årige.

En del af de smittede borgere er enten elever eller ansatte på Solrød Kommunes største skole, Uglegårdsskolen i Solrød Strand. Smitten har bredt sig blandt både elever og lærere på flere klassetrin, og for hurtigst muligt at stoppe smittekæderne har Solrød Kommune derfor besluttet at lukke både skolen og den tilknyttede SFO i hele uge 48.

Borgmester Niels Hörup appellerer til alle - både unge som ældre - om at blive ved med at overholde retningslinjerne om at holde afstand, bruge mundbind, spritte grundigt af, vaske hænder og holde den sociale kontakt til max ti personer.

- Det er nødvendigt, at vi alle sammen holder gejsten oppe, og at vi hjælper hinanden med at huske på, at vi ved en fælles indsats kan bringe smitten ned igen. I sidste ende fordi det modsatte kan betyde, at nogen mister livet, siger Niels Hörup, som også appellerer til forældre om at tage en snak med deres børn:

- Som ungt menneske betyder det utrolig meget, at man kan være sammen med sine venner og kramme dem og feste sammen, og for at vi hurtigst muligt kan vende tilbage til de tider, hvor det kunne lade sig gøre uden, at frygten for coronavirus er det nu, at også de unge skal hanke op i sig selv og overholde retningslinjerne."

Solrød Kommune anbefaler, at borgerne ud over at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer også downloader myndighedernes smitte|stop-app, som hjælper myndighederne med smitteopsporing. App'en kan hentes på www.smittestop.dk.