Stor interesse for at dygtiggøre sig

Efter at deltagerne havde vist deres rengjorte negle og hænder, blev de stillet over for hinanden, så de kan udføre diverse slag og spark.

- Det er vigtigt at forstå, at det ikke kun drejer sig om at kunne slå og sparke for at kunne opnå en ny grad. Allerførst skal man være klar over, at gradueringen faktisk foregår over hele sæsonen. Træningsmængden kan rent faktisk afgøre, om man i det hele taget kan gå til graduering, oplyser Allan Kjærgaard.