Kulturium rundede gæst nummer 70.000, som var Sanyie. Det markerede de med en blomst og et gavekort med fribilletter til en koncert eller biograf. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Stor glæde over at Kulturium fortsætter som teststed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor glæde over at Kulturium fortsætter som teststed

Sydkysten - 28. maj 2021 kl. 11:44 Kontakt redaktionen

Det vakte stor begejstring på bl.a. de sociale medier da meldingen om endnu en forlængelse af Kulturium som testcenter kom torsdag i uge 21.

Kulturium vil have åbent for test uden tidsbestilling alle dage fra 15-21 fra den 1. til den 13. juni, dog undtaget 4. og 5. juni hvor der lukkes klokken 18. Den tidligere åbningstid skyldes at Kulturim netop de to dage danner ramme om Classic Rock festival.

I alt har der nu været foretaget mere end 70.000 test hos Kulturium og det flotte runde tal blev markeret da gæst nr. 70.000 den 27. maj var forbi Kulturium. Det var Saniye som var forbi sammen med sin søn og fik overrakt blomster og gavekort til en kulturoplevelse.

Kulturium har samtidig åbent for biograf- koncert og teatergæster og leder af Kulturium Marie Herborn fortæller at det har forløbet over al forventning "Det er skønt at se at både nye og gamle gæster vender tilbage til biografen og til vores kulturbegivenheder" siger Marie Herborn. Kulturium har delt foyerområdet op, så testgæster og gæster til bl.a. biografen/caféen sider adskilt. På den måde sikres at alle retningslinjer kan overholdes bl.a. om at tjekke coronapas.

- Vi har hele tiden fokus på gæstfrihed og at skabe så gode oplevelser for alle vores gæster - både til test og til kultur i øvrigt. I forlængelse af dette har vi i disse dage en lille survey for at blive klogere på hvad vi kan gøre bedre. Det er en kort survey og alle svar har stor betydning for os, siger Marie Herborn.

Undersøgelsen er åben til og med 31. maj på følgende link: https://da.surveymonkey.com/r/kulturium-teststed. Der trækkes lod om en række gavekort til kultur blandt alle besvarelserne.