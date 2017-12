Greve har ikke meget ledig lagerplads tilbage. For at understøtte væksten i Greves erhvervsliv vil Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed gerne høre fra lokale virksomheder, der har ubenyttet plads, som de vil leje ud, hvis de bliver koblet med den helt rigtige lejer. Kristian Kusk, der er terminalchef hos Sügro med lager i Greve, er et eksempel på en udlejer, som via Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoeds indsats er blevet koblet med den rigtige lejer

Stor efterspørgsel på lagerplads

- Jeg er næsten dagligt i kontakt med iværksættere og virksomheder, der spørger, om de kan få hjælp til at finde et lejemål på alt fra 300 til 2.000 kvadratmeter lager og nogle gange gerne kombineret med lidt kontor. Det er næsten umuligt at finde. Men jeg ved fra mit netværk og virksomhedsbesøg, at nogle virksomheder med adresse i Greve kan have ledig lagerkapacitet, som de ikke selv udnytter, og som ikke er slået op officielt som ledigt nogen steder, fortæller Tina Charlotte Koeffoed.

- Hun sørgede for, at sagen blev behandlet fortroligt. Vi mødtes med ham. Der var en god kemi mellem os. Vi fandt hurtigt melodien og erkendte, og det var det helt rigtige match. Hans behov og forventninger til pladsen passede helt til vores forretningskoncept og betingelser. Det endte med, at vi åbnede døren for den her lille virksomhed. Det har vi ikke fortrudt. Der er ikke noget bøvl, og vi havde ingen omkostninger ved at indgå lejeaftalen. Vi er glade for at have hjulpet en lokal iværksætter og også ganske godt tilfreds med, at vi ved at udleje pladsen får dækket nogle af vores driftsudgifter til vedligeholdelse af bygningen.