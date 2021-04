Stofa slår dørene op til en ny butik i bycentret på mandag. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Stofa åbner ny butik i Ishøj By Center

Sydkysten - 29. april 2021 kl. 15:37 Kontakt redaktionen

Fra på mandag den 3. maj slår Stofa dørene op til en ny imponerende butik i Ishøj By Center. Alle er inviterede, og der vil være attraktive tilbud, fede konkurrencer og rig mulighed for at høre mere om Stofa.

I december blev Stofa og Ishøj Kommune enige at overdrage Ishøj Fællesantenne Anlæg til Stofa. Dermed skal mange borgere i Ishøj fra den 1. juni tage stilling til, hvilken udbyder de ønsker fremadrettet.

Henover vinteren har arkitekter, håndværkere og marketing på rekordtid formået at skabe en flot butik med Stofa-produkter som det helt store omdrejningspunkt, og selvom butikken først for alvor slår dørene op på mandag, har butikken taget forskud på glæden og haft de første kunder inde forbi i går og i dag.

Den 3. maj slår Stofa for alvor dørene op til den nye butik i Ishøj By Center, hvor kunderne fremadrettet kan søge hen, når de har brug for råd og vejledning eller nye produkter. Butikken er for alle, der har lyst til at komme forbi. Måske for at høre om den bedste løsning til deres internet og tv, måske for at få inspiration til deres underholdning, eller måske bare for at drikke en kop kaffe i loungen, mens telefonen tanker strøm i ladestationen og ilden knitrer i pejsen.

I butikken er der også mulighed for at prøve tjenester og produkter af, ganske som sad man derhjemme. Butikken er fuld af digitale enheder, så det er let at teste services og produkter og finde lige det, der passer ind derhjemme. For de, der har brug for nærmere instruktion, vil der være mulighed for at deltage i informationsaftener i butikkens hyggelige mødelokale.

- Vi har glædet os enormt meget til at byde borgerne i Ishøj velkommen inden for i vores nye, flotte butik. Den personlige service er ekstremt vigtig for os i Stofa, og med butikken har vi mulighed for at være helt tæt på kunderne i Ishøj og give dem al den hjælp og vejledning, de har brug for. Jeg håber, at rigtig mange vil kigge forbi - vi står i hvert fald klar med en god kop kaffe, fortæller butikschef Demian Tanyous.