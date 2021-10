Støtte til lokale foreninger

Solrød Strand Badmintonklub (SSB) er en af de 10 foreninger, som har modtaget 10.000 kroner fra Spar Nord Fonden. Pengene skal bruges til et projekt, der særligt er rettet mod drengespillere, der begynder ved 13 år og så helt op til 21 år, da det er gruppen i overgangen fra ungdom til senior, hvor det er svært for klubben at fastholde de unges lyst til at gå til badminton.

Badmintonklubben har gennem de seneste år oplevet, at det er sværere at fastholde drenge og unge seniorspillere i klubbens træningstilbud. Flere vælger at skære ned på træningsmængden eller stopper helt med træning. Klubben har især oplevet et frafald efter en hård tid med Covid-19, hvor restriktionerne ramte indendørs sporten særdeles hårdt. Med det nye projekt håber klubben at fastholde de unges interesse for badmintonsporten.