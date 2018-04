Stjal elektronik

En gerningsmand brød ved i sidste uge ind i et hus på Solvængets Allé i Greve ved at opbryde et stuevindue. Skabe og skuffer blev gennemrodet, inden vedkommende forlod huset formentlig gennem terrassedøren. Der blev stjålet et Apple-TV, et Rolex-herreur, et kamera og en Sennheiser-hovedtelefon, oplyser politiet.