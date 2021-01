Stjålet bil kilet fast mellem træer og buske

Da politiet ankom var der ingen personer ved det forulykkede køretøj, en sølvgrå Audi RS4, som var havnet i et buskads, hvor der var sket store skader på bilen.

Søndag aften klokken 21.42 kørte en patrulje til en anmeldelse et solouheld på Lillevangsvej.

Politiet undersøgte bilen, som viste sig at være blevet stjålet i København SV 5. januar 2021. På bilen sad to forskellige stjålne nummerplader.

Politiet indbragte den beskadigede bil til nærmere undersøgelse for at forsøge at finde frem til, hvem der havde kørt bilen. Bilen holdt kilet fast imellem træer og buske, men blev flyttet med vejhjælp.