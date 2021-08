Se billedserie Aut. el-installatør og ingeniør Stig Johansen er altid klar til at rykke ud, når strømmen svigter hos kunderne. Foto: Helle Midskov

Stig fikser strømmen - også iført smoking

Sydkysten - 05. august 2021 kl. 10:15 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Firmaet W. Johansen Havdrup A/S fejrer fredag den 6. august 100-års jubilæum. Indehaver af W. Johansen Havdrup A/S, aut. el-installatør og ingeniør Stig Johansen, ser frem til at være vært fredag, hvor firmaet fejrer noget så flot som 100-års jubilæum.

Stigs farfar, William, stiftede el-firmaet den 1. august 1921, har Stig læst sig til i en gammel regnskabsbog. Firmaet har haft adresse et par steder i Havdrup, men siden 1978 i den gamle brugsbygning på Skolevej 14, og det er også der, at jubilæet holdes.

Stig Johansen har været ansat siden 1. februar 1976, men han har været med i arbejdet i elektrikerfirmaet helt fra barnsben.

- Jeg fik først lov til at køre med svendene ud på opgaver, sidenhen blev det til muligheden for at vaske bilerne. Jeg var helt optaget af arbejdet i firmaet og ville meget hellere bruge en skruetrækker end gå til fodbold, husker Stig Johansen, som aldrig har følt sig presset til at gå ind i firmaet og føre det videre, men det har været helt naturligt for ham.

Døgnet rundt

- Min familie var glad for, at jeg valgte at træde ind i firmaet, da jeg var færdiguddannet som ingeniør, fortæller Stig, som fortsat sætter firmaet meget højt og tager telefonen døgnet rundt for at servicere kunderne.

Stig husker særligt, at han reddede nytårsmiddagen for en familie, da han selv på vej ud til en nytårsaften iført smoking lige tog telefonen, som ringede. Han kiggede forbi, fik løst strømproblemerne og reddede nytårsmiddagen for den familie.

- Det er sørme ikke alle kunder, der kan prale med, at elektrikeren lige kom forbi og fiksede strømmen iført smoking. Stik den, griner Stig Johansen.

Der har også været mange juleaftener, særligt for år tilbage, hvor mastsikringer sprang for et godt ord, når så mange stegte julemad og brugte masser af strøm på samme tid, men det har han også altid været klar til at tage sig af.

- Ja, jeg er i mange år blevet kaldt for Stig »Pyt«, for kunne det ene ikke lykkedes, så fandt jeg på noget andet og med kommentaren »Pyt med det, så gør vi bare det her i stedet for«, siger han med et smil.

Stig Johansen forklarer, at hvis man vil tages alvorligt som erhvervsdrivende, så må man også være klar til at servicere kunderne og tænke i løsninger.

- Det er en god indstilling at have, den har i hvert fald holdt firmaet her kørende i 100 år. Når telefonen ringer, og det gør den tit, så snupper jeg selv opgaverne, hvis de er på de skæve tidspunkter og er også fortsat ude og vurdere opgaverne, forklarer Stig Johansen.

Firmaet i dag tæller tre elektrikersvende, en lærling, to freelancere, Stig og hustruen, Karen.

- Vi har fortsat flest industri-kunder og en lang række, som vi har haft i mange år, men vi udfører også mange opgaver for private og prøver at løse alle de opgaver, som vi overhovedet kan nå, siger Stig Johansen.

I den store bygning er der så god plads, at Stig Johansen har lejet nogle af lokalerne ud til et andet firma for mange år siden, og han og hustruen har indrettet sig i en del af stueetagen og sat førstesalen i stand, så de har ultra kort vej til job.

Stig Johansen ved allerede nu med stor sikkerhed, at det nok ikke bliver nogen af deres børn, som ønsker at føre firmaet videre, når den 68-årige indehaver en gang ikke vil drive firma mere, og det har han det fint med.

- Vi har ikke nogen børn, som kan føre det videre. Nu har jeg ikke lige tænkt mig at gå på pension foreløbig, hvad skulle jeg dog så lave, det er jo mit arbejde, og det jeg brænder for. Vi har seks børn til sammen, men vi har ikke nogen, der er interesseret i at overtage. De har valgt andre veje, og det er der respekt om fra vores side. Vi har to interesserede købere, så det skal nok lykkes, når vi ikke vil mere. Et firma med så dygtige medarbejdere og gode kunder kan altid sælges, fortsætter Stig Johansen.

Den aktive erhvervsmand er også med i mange forskellige erhvervssammenhænge og finder trods alt også tid til andet.

Stig Johansen er for kort tid siden blevet valgt til formand for partiet Venstre i Solrød, og han er også at finde på partiets opstillingsliste, selv om det er langt nede på listen, som han udtrykker det.

Jubilæumsreceptionen holdes på adressen på Skolevej nr. 14 i Havdrup den 6. august fra klokken 13 til 17.