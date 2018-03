Steffen får en have i gave

Sminket lige

For 10 år siden flyttede Steffen og Louise fra en lejlighed til et hus i Solrød Strand, fordi de inderligt ønskede sig en have, der kunne blive samlingspunktet for deres voksende familie. Men huset viste sig at være et sminket lig og Steffen har siden måtte renovere hjemmet rum for rum. Nu har Louise sendt Steffen på drengetur, så den totalt tilgroede have med den knoldede plæne i al hemmelighed kan blive forvandlet til det, de dengang drømte om: En grøn plet med plads til fodbold, fliseterrasse og spiselige planter. Havearkitekt Knud Bundgaard er klar med en plan, og vært Cecilie Hother må også trække i arbejdstøjet for at få havegaven færdig til Steffens hjemkomst.