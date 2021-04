Stark og Deniz stiftede Ishøjlisten efter hård tid i Socialdemokratiet

"Vi skal gøre op med den måde, vi taler om hinanden på"

Ishøjlisten tage fat om det, de mener, er problemet i Ishøj - og det er ikke, at der er i Ishøj mennesker med baggrund i 127 forskellige nationaliteter i byen, men i stedet, at byen i meget høj grad er ramt af de problemstillinger, som hører til at være udsatte.



I kampen mod eksempelvis parallelsamfund behøver man ikke en »dem-og-os«-retorik. I stedet kan man gøre meget ved at møde folk i øjenhøjde, mener Sengül Deniz:



- Man skal være trygge før man kan sættes fri. Hvis man ikke føler, der er tryghed, så åbner man sig ikke for det omkringliggende samfund, siger hun.



De bruger ordet medborgerskab mange gange, og de vil inddrage borgerne mere, end de hidtil er blevet:



- Vi vil jo det samme, som de andre partier, men vores fokus ligger et andet sted. Vi skal flytte fokus ud til borgerne i stedet for administrationen. Det er fokus og lydhørheden, der er forskellene, siger Steen Skovhus, som er Ishøjlisten bestyrelsesformand.



De peger samtidig på, at de vil forsøge at gøre op med den måde, man snakker om hinanden i Ishøj. Mange har svært ved at føle sig velkomne, fordi de har udenlandske aner:



- De, der bliver født her området nu, er fjerde generation i Danmark. De spørger, hvad de er. De er danske, men mange er alligevel i tvivl om, hvad de er, fordi deres bedste- eller oldeforældre kommer fra et andet land. Men de er danske borgere, det skal vi stå fast på, siger Sengül Deniz.



Problemet er, forklarer de, at mange hele tiden bliver sat i bås som indvandrere - og det er en tendens der går helt til tops i samfundet:



- Vi har politikere, som tillader sig, at italesætte borgernes forskellige ophav som et problem. Det burde man være for god til, siger Johnna Stark. Hun henviser til, at blandt andet til sit tidligere parti.



Netop det, at de ikke længere er en del af partiet, betyder, at de nu kan gøre op med det, de kalder en klar forskelsbehandling af borgerne.



- Vi har fået en frihed ved at starte Ishøjlisten. Tidligere kunne vi jo ikke skeje for meget ud fra moderpartiet. Det behøver vi ikke tænke over nu, siger bestyrelsesformand, Steen Skovhus.



Borgmester Ole Bjørstorp er enig - også han finder det befriende ikke længere at skulle arbejde med et moderparti:



- Man skulle mene noget bestemt, og man skulle sige sådan og sådan. Man blev trykket hele tiden. Nu kan vi tale frit på en hel anden måde, siger han.



Bjørstorp fortæller, at han på nogle afgørende områder har lyst til at adskille sig fra Socialdemokratiet - specielt udlændingepolitisk, hvor han mener hans gamle parti var gået for langt:



- Man må ikke lave en kloning, som jeg mente, S var blevet af DF. Der vil vi meget gerne gå en anden vej, og være mere i dialog og øjenhøjde, siger Ole Bjørstorp. Steen Skovhus er enig:



- Vi slipper for at være utroværdige, siger han og forklarer, at det er svært at sige, at det handler om udsatte mennesker og ikke indvandrere, når toppen af ens parti siger det modsatte.



- Vi vil noget andet. Vi vil noget lokalpolitik, som er lokalt forankret, siger Sengül Deniz.



- Vi vil gerne være et sted med medborgerskab og ejerskab til sin by, lyder det fra Johnna Stark.



- Når man inddrager flere i arbejdet, så føler de også, at de er en del af fællesskabet, og så tager de ejerskab for det, siger Sengül Deniz.



Her peger de både på skolerne og i de mange kulturtilbud, som Ishøj har, og de peger på, at der faktisk er rigtigt mange, der brænder for kultur, skole og idræt:



- På det område er Ishøj unikt, og det skal vi holde fast i, forklarer de.