Stafetten var aflyst, men man fejrede alligevel livet og fællesskabet

Sydkysten - 30. august 2020 kl. 13:47 Af SØren Schaadt Larsen

Greve: Til alle dem der har kræft lægerne hjælper så meget de kan, skrev 7-årige Josefine på en papirspose.

- Det er en syvårigs perspektiv på det her, forklarer hendes mor Malene. Familiens historie er velkendt til Stafet for Livet i Greve: Josefines bror og Malene søn, Leander fire og et halvt, lider af en sjælden kræftsygdom og har gjort det siden han var syv måneder gammel.

Hans kræftsygdom er en sjælden slags, som lægerne mener, hans immunforsvar på et tidspunkt vil få styr på. Flere gange har Leander set ud til at have besejret sygdommen, men i marts vendte den tilbage for tredje gang.

Da familien besøger det alternative arrangement for stafetten ligger Leander i sin klapvogn og sover i en gul t-shirt, som til Stafet for Livet betyder, han er en fighter, som lige nu kæmper mod kræften. Og familien har valgt at dukke op igen i år, ligesom de har i både 2018 og 2019, fordi stafetten gør en kæmpe forskel:

- Man kan let føle sig alene, når ens barn har kræft, men at se alle de gule trøjer kan man se, at man langt fra er alene og at der er mange andre. Det er en fest for livet, der foregår her, siger Malene. Hun understreger at netop det er vigtigt, for Leander er, på trods af sin kræftsygdom, lige som alle andre børn; han leger, er vild og er til tider på tværs.

- Det, der foregår hernede, understøtter, at børnene stadig er fulde af liv. Børnene er jo syge. Så det her sted indeholder alle kontrasterne. Vi oplever, at der er et fantastisk fællesskab. Det er sindssygt livsbekræftende at være med i, siger Malene, som håber, at man kan vende tilbage til det normale arrangement næste år.

Arrangørerne kalder det en alternativ lysceremoni, og det blev lørdag holdt i stedet for Stafet for Livet på græsplænen ved Mosede Fort. Her skulle deltagerne i løbet af den 24 timer lange stafet have samlet penge ind til Kræftens Bekæmpelse. På grund af coronapandemien, blev det et noget andet arrangement. Derfor mødte Malene, Leander og resten af familien op og malede en mindre bunke papirsposer.

Papirsposerne købte man for en 50er for at støtte projektet, og de var omdrejningspunktet for den lysceremoni, som lørdag aften blev fejret i stedet for det normale Stafet for Livet. Papirsposerne blev forsynet med lidt sand og et elektrisk fyrfadslys og stillet op på græsplænen ved Mosede Fort.

- Vi har opfordret vores familie og venner til at købe poser og støtte projektet, så dem sidder vi og maler nu, forklarer Malene. Hun og hendes mand og døtre dekorerede dem med tegninger, hashtags og klistermærker.

Aftenens arrangement var begrænset til 100 mennesker på grund af coronaen, og på grund af aflysningen regnede formanden for den lokale forening, Gert Ellegaard, heller ikke med, at nå de 400.000 kroner, som man i snit har nået de første seks år.

- Det er heller ikke for pengenes skyld, vi gør det. Det er for at holde gang i stafetten og sørger for, at folk de husker det, at vi holder det. Men vi holder ceremonien og sælger poserne, og så skraber vi samtidig nogle penge sammen til Kræftens Bekæmpelse, siger han, mens et par familier kommer og går fra teltopstillingen på græsplænen, hvor nogle folk er ved at gøre klar til lysceremonien.

En af dem er Morten Andersen, som har været engageret i Stafet for Livet siden det begyndte i Greve i 2014, og han begyndte, da hans far fik konstateret kræft. Derfor er han med hvert år og er glad for, at man også har fundet en løsning i år:

- Det er anderledes i år, men det er godt, at vi kan holde det. Lige så meget for sammenholdets skyld, og for at holde det i hævd. Man lærer jo mange at kende, når man kommer her, som man hilser på rundt omkring, siger han, mens hans to sønner tegner på nogle papirsposer:

- Vi laver dem til farfar, fordi han engang har haft kræft. Så sender vi det til ham på et billede, siger syvårige Alfred, som havde tegnet fire poser, mens lillebror Karl på fire havde tegnet tre. Familien plejer, ligesom alle andre, avisen møder på stedet, at være med i stafetten, men vælger i år at støtte med køb af papirsposer.

Sabrina Bjerregaard fra Your Yoga, som har stået for stafettens morgenyoga nogle af årene, og som sidste år modtog Stafetprisen for at yde en særlig indsats, havde købt 20 poser:

- Det er et lille plaster på såret. Jeg plejer at have et stafet-hold på 60 til 80 personer, som samler penge ind, forklarer hun og fortsætter:

- Det er en støtte til dem, der kæmper, en støtte til de, der har været i det, en støtte til de pårørende og til minde om de, der ikke længere er her.

Løbende blev der solgt poser, og i sidste ende var der solgt 644 poser, som hun under aftenen fik monteret et lille lys.

- Det blev en voldsomt flot lysceremoni. Det gik helt fantastisk, og der var stor opbakning til arrangementet, fortæller Gert Ellegaard.

- Det er den største lysceremoni i Danmark, indtil videre. Det er fantastisk, og vi positivt overraskede, siger han og takker alle de, der har hjulpet.

- Der kom en del faste støtter og gav en hånd eller to med. Det var skønt at opleve. Det vi især glæder os over, er at vi stadig findes i folks bevidsthed, selv om vi ikke kunne holde en normal stafet, siger Gert Ellegaard, som håber Stafet for Livet kan være tilbage som normalt næste år.