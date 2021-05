Stafet For Livet i Greve melder klar til til sæson nummer otte på Mosede Fort. Foto: Gert Ellegaard

Stafetten kører videre

Sydkysten - 28. maj 2021 kl. 05:14

Stafet For Livet i Greve melder klar til sæson nummer otte på Mosede Fort.

Den traditionsrige stafet til fordel for Kræftens Bekæmpelse finder i år sted i weekenden den 28.-29. august, og de første hold er allerede tilmeldt.

- Vi har været lidt i syv sind på grund af coronaen, men med de seneste lempelser af restriktionerne ligger det fast, at vi laver en fysisk stafet, som vi kender den fra de foregående år, fortæller Liva Justesen fra stafettens formandskab.

- Samtidig kommer vi med et tilbud om at deltage virtuelt, hvis man ikke ønsker det fysiske samvær. Man kan for eksempel gå eller løbe ture i sit eget nabolag og så sende billeder eller videoer af det til os, hvorefter vi lægger det op på vores profiler på de sociale medier.

- Og vi holder fast i Mosede Fort som omdrejningspunktet for begivenheden, for vi har været så heldige at få en langtidsaftale igennem hos Greve Kommune om at kunne benytte det dejlige område til stafetten. Her kan vi lave en rute til både dem, der vil løbe, og dem, der vil gå.

Sammen med de andre frivillige bag arrangementet glæder hun sig over, at de første tilmeldinger allerede er kommet.

- Over 50 deltagere har meldt sig til på foreløbig seks hold, og dertil kommer, at vi også har fået tilmeldinger fra en god håndfuld fightere, som er vores æresgæster på stafetten. En fighter er en person, der enten har eller har haft kræft, fortæller Liva Justesen.

Tilmeldingen foregår som sædvanlig via stafettens hjemmeside på www.stafetforlivet.dk/stafet/greve, og det koster 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn. Pengene bidrager til det overskud, der går til Kræftens Bekæmpelse, og gennem årene har Greve-stafetten formået at samle godt 2,5 millioner kroner ind til formålet.

- Vi tror, at folk efterhånden er blevet klar over, at Stafet For Livet ikke er et konkurrenceløb, som navnet ellers antyder, men et socialt arrangement, hvor folk deltager på tværs af alle forskelle. Det være sig alder, kulturer og sociale forhold. Det handler om sammenhold i en god sags tjeneste, slutter Liva Justesen.