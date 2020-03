Stafet for Livet kommer til Ishøj. Her er det billeder fra Taastrup i 2019. Foto: Lisbeth Jansen

Stafet for livet kommer til Ishøj

Det bliver nu muligt at gå/løbe stafet for livet i Ishøj, det sker i august, og forberedelserne er i fuld gang, og lige nu leder de efter frivillige kræfter i kampen mod kræft.

Sydkysten - 05. marts 2020 kl. 19:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj: Takket være den store opbakning fra en flok entusiastiske frivillige fra Ishøj, er det nu lykkes at starte Stafet For Livet op i Ishøj i weekenden den 22.-23. august 2020.

Der er sat et stærkt hold med formandskab og arbejdsgrupper - og de er allerede i fuld gang med at forberede stafetten, som finder sted 22.-23. august 2020, kl. 10-10 ved Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 17.

- Vi har stadig brug for flere frivillige, og vil derfor meget gerne høre fra folk, som vil være med til at gøre en indsats i kampen mod kræft. Vi mangler særligt frivillige til arbejdsgrupperne logistik, underholdning og sponser, lyder det fra gruppen.

Stafet For Livet?

Stafet For Livet er et døgn, hvor man sætter fokus på kræftsagen. Man kæmper sammen og fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, der har mistet livet til sygdommen, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling - for kampen mod kræft.

Stafetten foregår nu i 75 kommuner rundt om i Danmark fra maj til september med over 65.000 holddeltagere i 2019. I Ishøj begynder vi lørdag kl. 10.00 til en åbningsceremoni og Stafetten skydes i gang med en Fighterrunde, hvor alle fightere, som er nuværende eller tidligere kræftpatienter, deltager.

Holddeltagerne skiftes til at gå på banen, som typisk vil være 400 meter og 800 meter, så der hele tiden er minimum én fra holdet på banen døgnet igennem.

I løbet af det døgn, som stafetten varer, vil der være underholdning på scenen og mange aktiviteter for både børn og voksne. Der er mulighed for at købe mad og drikke, heppe på deltagerne og meget andet.

Stafetten varer natten over for at symbolisere, at kræftpatienter kæmper med sygdommen hele døgnet.

- Når mørket falder på, tænder vi lysposer, for at mindes dem, der kæmper mod kræften eller til minde om dem, vi har mistet til kræft. En meget smuk og gribende ceremoni, hvorunder stafetten sættes på pause, lyder det fra formandskabet.

ALLE kan være med Alle kan deltage, uanset alder, helbred eller form. Det er helt op til deltagerne selv, om de vil løbe eller gå og i hvilket tempo. Det vigtigste er, at man sammen kommer gennem det døgn, stafetten varer.

Man kan tilmelde sig et hold eller selv oprette et hold. Man kan deltage sammen med venner, familie og kolleger. Det koster 100 kr. per holddeltager og 50 kr. for børn og unge under 18 år. Man kan også tilmelde sig vores Åbne Hold, hvis du ikke kan samle et helt hold selv.

Hvad er en Fighter?

Fightere er nuværende eller tidligere kræftpatienter. Som Fighter er du æresgæst ved Stafet For Livet og der bliver et særligt program med mad og samvær for Fightere. Stafetten indledes med en fighterrunde, hvor alle Fightere bliver hyldet for deres kamp mod kræft. Det er gratis at deltage som Fighter. Man kan genkende Fighterne på deres gule t-shirts.

Bliv sponsor - Vi vil være meget taknemmelige for firmaer, personer, entertainere m.fl. som vil donere penge, naturalier, tjenesteydelser eller støtte et af de deltagende hold. Jeres støtte og hjælp er uundværlig, og I er med til at sikre, at vi kan gennemføre Stafet For Livet Ishøj, samt skabe et overskud til Kræftens Bekæmpelse, siger formandsskabet.

De penge, der bliver samlet ind til Stafet For Livet, går til Kræftens Bekæmpelses livsvigtige arbejde med forskning, forebyggelse og støtte til patienter og pårørende. Flere detaljer og regnskab for landets stafetter findes på hjemmesiden.