Stafet For Livet i Greve udvider lysceremoni

Stafet For Livet i Greve holder alternativ lysceremoni på Mosede Fort, hvor der fra klokken 12 til 22.30 vil være aktiviteter på Mosede Fort.

Sydkysten - 22. juli 2020 kl. 20:03 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stafet For Livet i Greve holder alternativ lysceremoni på Mosede Fort lørdag den 29. august fra klokken 12 til 22.30.

Stafetten i Greve, som vi kender den med masser af aktiviter over det meste af en weekend, er aflyst i 2020 på grund af corona, men folkene bag den lokale stafet arrangerer en lysceremoni på Mosede Fort, som har udviklet sig lidt i forhold til, at der nu er åbnet for, at flere må være samlet på samme tid.

- Med lysceremonien ønsker vi at vise solidaritet med alle kræftramte, og samtidig vil vi markere, at Stafet For Livet i Greve på trods af COVID-19 stadig er lyslevende og satser på at vende stærkt tilbage næste år, siger Gert Ellegaard, som er formand for Stafet For Livet i Greve.

Selve lysceremonien begynder kl. 21.30, men allerede fra klokken 12 lørdag den 29. august er det muligt at tage et smut på fortet, hvor der er opsat telt. Her kan man hilse på repræsentanter for styregruppen, og lytte til nogle af de interviews, der vil være i teltet. Borgmester Pernille Beckmann (V) kigger forbi til et interview, og der vil ligeledes være interviews med nogle fightere og medlemmer af lysgruppen samt Lone Müllertz, Sabina Bjerregaard og Pia Murmann Løhndorf, der alle er tidligere deltagere og støtter til Stafet For Livet i Greve.

Omdrejningspunktet for begivenheden bliver netop teltet og det store areal på Mosede Fort, hvor folkene bag stafetten håber, at man denne dag og aften kan samles op til 200 med behørig afstand.

Det vil være muligt at komme forbi på Mosede Fort og købe lysposer og måske gå en runde eller to i de naturskønne omgivelser ud mod Køge Bugt. Man kan også i løbet af dagen kigge forbi og aflevere købte og dekorerede lysposer.

- Klokken 21.30 vil der være lysceremoni, hvor en sanger kommer og synger for. Vi har ikke navnet endnu. Hvis det er muligt i forhold til de restriktioner, der er, vil vi forsøge med en gå-rute omkring lysposerne. Vi har nu solgt 25 lysposer, og vi vil gerne op på 1000 til støtte for den gode sag, fortsætter formanden for stafetten i Greve.

Lysposerne kan man købe på Stafet For Livet i Greves hjemmeside. Man kan også weekenden før stafetten købe lysposer i storcenter Waves og i Tune Center.