Der er allerede solgt 300 lysposer forude for arrangementet på Mosede Fort lørdag den 29. august.

Send til din ven. X Artiklen: Stafet For Livet Greve: Optimisme før lysceremoni Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stafet For Livet Greve: Optimisme før lysceremoni

Sydkysten - 26. august 2020 kl. 09:56 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Optimismen breder sig i Stafet For Livet Greve før den alternative lysceremoni på Mosede Fort på lørdag den 29. august. Alternativ, fordi corona har forhindret stafetten i at holde sit sædvanlige 24 timers arrangement, der hvert år har samlet over 1.000 deltagere.

- Vi holder kun lysceremonien på fortet, men da vi allerede her en uge før har solgt over 300 lysposer, tegner det til at blive en flot ceremoni alligevel, siger formanden for stafetten, Gert Ellegaard, der især glæder sig over, at lyssalget nærmest eksploderede i weekenden med langt over 200 solgte poser ved et par charmefremstød i WAVES og Tune Centeret.

- Dejligt, at stafetten og det gode formål med at samle ind til fordel for Kræftens Bekæmpelse ikke er blevet glemt, selv om vi springer over i år. Vi håber at få solgt endnu flere lys i løbet af ugen, og jeg tror selv på, at vi når op over 500 lysposer, lyder det optimistisk fra formanden.

Livestreamer fra fortet

Stafetten følger alle forholdsregler ved lysceremonien, og det betyder, at der kun bliver plads til 100 på selve fortet, når lysene tændes kl. 21.30. Til gengæld er der ingen begrænsninger for at følge ceremonien på nettet, når der livestreames fra et telt på pladsen.

- Vi tænder kameraerne en time før, altså kl. 20.30, og vi får besøg af en masse dejlige mennesker og gæster i vores interimistiske teltstudie, blandt andre borgmester Pernille Beckmann (V), siger Gert Ellegaard.

De øvrige, som gæster studiet på Mosede Fort, er sponsorer, ildsjæle og fightere.

- Samtidig er det planen at lave små indslag hen over dagen. Vi er på plads fra kl. 12, og det er muligt at købe lysposer fra dette tidspunkt. De koster i øvrigt det samme som ved stafettens start for syv år siden, nemlig 50 kr., slutter formanden.

Så det er muligt fra klokken 12 at slå en smut forbi Mosede Fort og købe lysposer, slå en kort sludder af og nyde den dejlige natur.