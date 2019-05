Sproglig styrketræning for kommende skolebørn

Boldbanerne ved tennisanlægget i Solrød var forleden fyldt med energiske børn, der havde snøret løbeskoene og var klar til at motionere sprogmusklerne. Solrød Bibliotek havde inviteret børn, der er klar til skolestart til august, til det årlige "Sprogfitness", hvor børnene fik mulighed for at udforske sproget gennem sjove lege. Her blev danset, hoppet og løbet, samtidig med at børnene skulle løse sproglige opgaver.

Intentionen med sprogfitness er at vise børnene, at det er sjovt at lege med og bruge sproget. Ved at introducere børn tidligt til sproget håber man at kunne styrke deres interesse for ord og sprog. Forskning viser nemlig, at sprogfærdigheder og ordforråd har stor indvirkning på, hvordan man lærer og udvikler sig senere i livet. På landsplan er man begyndt at se de første beviser på tidlige sprogforsinkelser kan være svære at indhente og ofte giver ulige vilkår for børn ved skolestart.