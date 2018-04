Sprogcenter hjælper udenlandske medarbejdere

- Det er en stor investering at hyre arbejdskraft i udlandet, og et stort tab af viden og kompetencer, når en medarbejder vælger at rejse hjem igen. Erfaringen viser, at udenlandske medarbejdere kan fastholdes, hvis de falder godt til sammen med deres familier, skaber netværk, lærer sproget og forstår kulturen, fortæller centerleder Agnete Kjellberg fra Sprogcentret A2B i Solrød.

- Vi har erfaret, at for eksempel mange østeuropæiske medarbejdere er her i mange år, uden at lære et eneste ord dansk. Det skyldes ofte, at de ikke er klar over, at de inden for de første fem år kan modtage gratis danskundervisning. Vi ved også, at disse medarbejdere ofte ender med at rejse hjem igen, fordi de ikke har fået noget tilhørsforhold til landet. Og det er en skam, fordi danske virksomheder er mere og mere afhængig af denne arbejdskraft, fortæller Agnete Kjellberg.