Se billedserie Analysemodulet er sat ned fire steder i Ishøj Kommunes kloaksystem. Fryseboksen hjælper med at holde prøverne kølige. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Spildevandet kan fortælle, hvor coronaen rammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spildevandet kan fortælle, hvor coronaen rammer

Sydkysten - 27. marts 2021 kl. 12:09 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Tis og lort siger meget om mennesker, samfund og tendenser. Og nu kan det vise sig, at menneskelige efterladenskaber kan være med til at skabe et overblik over, hvor coronasmitten spreder sig i lokalsamfund.

Lige nu har Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning sat små teststationer op forskellige strategiske steder i Ishøjs kloaksystemer. Her tester man fire forskellige områder i Ishøj By.

Det oplyser Rikke Hamberg Hesselø, leder af Sundhed og Analyse i Ishøj Kommune.

- Spildevandet fra når borgerne går på toiletterne og trækker ud, det vand kommer ud i kloakerne. Så bliver en lille smule af det suget op af teststationerne, som vi har placeret rundt omkring. Så analyserer et firma prøverne, og så kan vi få en idé om, hvorvidt der er en stigning i smitten i området, forklarer hun.

Rikke Hamberg Hesselø samtidig forklarer, at testen er forbundet med nogle usikkerheder:

- Vi kan ikke sige præcist, hvor meget smitte der er i et område på baggrund af testene. Når folk får corona, er det forskelligt om de udskiller meget eller lidt coronavirus. Vi ved ikke, om det er ti personer som udskiller lidt virus eller to, som udleder meget, forklarer Rikke Hamberg Hesselø, som også fortæller, at det er store områder, man samler data fra, hvilket også gør det svært at sige mere præcist, hvor smitten spreder sig.

- Det viser nogle tendenser, vi kan reagere på, siger hun.

Et forsøg Indtil videre er der tale om et pilotprojekt - altså man prøver metoden af. Og man forsøger at finde ud af præcist, hvad man kan bruge de indsamlede data til.

- Det er noget, vi selv har sat i gang, for at se, om vi også kan bruge det her til en kontrollere og håndtere smitten i kommunen, siger Rikke Hamberg Hesselø. Inspirationen kommer fra en medarbejder i forsyningen, som så, at man i Frankrig havde sat gang i lignende projekter.

På trods af usikkerhederne, har resultater af prøver to gange givet grund til at tage kontakt til boligforeninger:

- Vi har fortalt borgerne, at der ifølge prøverne var øget smitte i området, og samtidig opfordret dem til at blive testet, forklarer Rikke Hamberg Hesselø. På den måde, er Ishøj kommet langt i forhold til andre kommuner:

- Det, vi hører, det er, at vi er den første kommune i Danmark, der forsøger at bruge det aktivt i håndteringen af smitten i kommunen. forklarer hun.

Fordelen ved at teste spildevandet er, at kroppen tidligere skiller sig af med coronavirus via afføringen, end man får symptomer. Derfor kan man også tidligere få en ide om, hvor virussen er ved at sprede sig, hvilket kan være værdifuldt, da man på den måde reducerer risikoen for yderligere smitte.

Folk går ikke på toilet på samme tid. Derfor tager man mange prøver, døgnet rundt og blander dem, så man får det bredest mulige testgrundlag. Ud fra det håber man, at kunne se stigninger og fald i coronasmitte i de forskellige områder.

- Hvert kvarter pumper den lidt spildevand op og blander prøverne, så man får en prøve, som giver et billede af udviklingen for hele døgnet. 24 timer efter, at analysefirmaet har prøverne, kan de give os et svar på, om der er en stigning i smitten i et område, forklarer hun.

Indtil videre foretager man et par analyser hver uge.