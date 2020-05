Spil slåbrok-banko fra lænestolen

I Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC) plejer der at være et væld af aktiviteter, som desværre er sat på pause på grund af Covid-19. I stedet for at gå og hænge med mulen over det, har man lagt hjernerne i blød for at finde alternative veje for nogle af aktiviteterne, når man nu ikke må mødes, og vi er stolte over nu at kunne invitere alle Solrød Kommunes borgere til online slåbrok-banko.