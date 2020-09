Fodbold for Hjertet er et samarbejde mellem Hundige Bold Klub, DBU og Hjerteforeningen. Pressefoto

Spil Fodbold for Hjertet i Hundige Boldklub

Kom og spil Fodbold for Hjertet i Hundige Boldklub - et motionstilbud til kvinder og mænd, der har hjerte-kar-sygdomme.

Motionsfodbold er en effektiv og bredspektret forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme, som type 2 diabetes og hjertekar sygdomme. I dag er det dokumenteret, at motionsfodbold kan give et stærkere hjerte, lavere kolesteroltal, et markant bedre kondital, stærkere knoglemasse samt vægttab. Motionsfodbold er tilmed en effektiv behandling af forhøjet blodtryk, og i nogle tilfælde kan fodbold helt erstatte pillerne.

Holdene er for alle, uanset forudsætninger - om du var stjernen på lilleputholdet eller aldrig har rørt en fodbold før. Trænerne er uddannet i at tage hensyn til alle. Det handler ikke om den gode teknik, men om at hygge og have det sjovt sammen med nye holdkammerater - mens man kommer i form.