Spektakulært kup: En speedbåd og spabade for over en million kroner stjålet fra transportcenter

Han er ked af det på kundernes vegne, som har ventet længe på at få leveret et spabad, hvor der på grund af coronafare på fabrikkerne og stor efterspørgsel har været lang produktionstid.

- Det føles dobbelt uretfærdigt, at man først bliver bestjålet, og så efterfølgende skal ud og sige undskyld til sine kunder for, at man har været udsat for tyveri, siger han.