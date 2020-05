Se billedserie Seniorspejder efter lejrbål så var det tid til at sove i telt.

Spejdere sov ude sammen på afstand

Sydkysten - 09. maj 2020 kl. 08:20 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KFUM-Spejderne i Jersie-Solrød og Havdrup arrangerede "Sov-ude 2020" hver for sig i baghaverne i stedet for sammen i det fri, og de mødtes til virtuelt lejrbål.

- Vi havde planlagt, at KFUM-Spejderne skulle sove ude sammen den 2. maj (Sov-ude 2020 over hele landet), men det var ikke muligt på grund af corona-krisen at slå telte op ved spejderhytten, hvor vi ville blive for mange, men vi havde glædet os så længe, så vi ville gennemføre på en eller anden måde, fortæller Eva Bruus Jensen, som er juniorleder ved KFUM-Spejderne Jersie-Solrød, og fortsætter:

- Ved fælles hjælp fik vi slået telte op i haverne og på terrasserne rundt om i Solrød, Jersie og Havdrup. Der blev tændt bål og poppet popcorn, der blev ristet skumfiduser og pølser og bagt et enkelt snobrød eller to, inden vi mødtes til et virtuelt lejrbål, hvor de ældste spejdere fortalte historier, der byggede på sætninger, som de havde fået fra alle spejderne, der var med.

Eva Bruus Jensen fortæller, at det var et godt arrangement, hvor der var 15 spejdere, der sammen med deres familier deltog, men at de lokale spejdere ser frem til den 17. oktober, hvor "Sov-ude 2020" blev flyttet til, så håber hun, at spejderne kan slå teltene op side om side og hygge sig ved lejrbålet sammen i stedet for på afstand.

For kort tid siden har Solrød Kommune igen åbnet muligheden for udendørsaktiviteter. Det benyttede spejderne sig også af og holdt det første møde for de lokale spejdere i den forgangne ude.

- Møderne foregik udenfor, da spejderhytten er låst af, og møderne var også i mindre grupper, men bare det, at vi kunne mødes, var godt for os alle, fortæller spejderlederen.