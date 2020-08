Lokale spejdere mødtes forleden og forberedte sig på Spejdernes Lejr, der finder sted i 2022. Pressefoto

Spejdere forberedte sig på lejr

Sydkysten - 30. august 2020

Spejdergrupper fra området omkring Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommune var forleden samlet med lejrledelsen for Spejdernes Lejr 2022.

Aftenen bød på oplæg og dialog om mulighederne i Hedeland, der danner rammerne for Spejdernes Lejr i 2022, hvor 40.000 danske og internationale spejdere mødes for at dyrke fællesskab og friluftsliv.

Naturområdet Hedeland vil fra den 23. til 31. juli 2022 danne rammen for nordens største spejderlejr, hvor cirka 40.000 danske og internationale spejdere mødes i et sjovt, udfordrende og stærkt fællesskab. Selvom der er lang tid til juli i 2022, så starter forberedelserne til Spejdernes Lejr allerede nu. Derfor var lokale spejdergrupper nær Hedeland inviteret til informations- og dialogmøde med lejrledelsen for Spejdernes Lejr 2022, og de lokale spejdergrupper mødte talstærkt op. Sammen med frivillige, lokale spejdere, kommunerne, naboer og lokale foreninger skaber Spejdernes Lejr en midlertidig by for børn og unge, som viser det at være spejder anno 2022 og giver oplevelser for livet.

- Jeg glæder mig til Spejdernes Lejr lige i baghaven i 2022. Det er helt fantastisk, at vores lokalområde kommer til at tiltrække og rumme så mange spejdere på én gang, siger Lena Teudt fra KFUM-Spejderne.

Også lejrchef Jens Harboe Malskær glæder sig:

- Det er dejligt at se, hvor meget begejstring der allerede nu er for lejren i 2022. Vi glæder os til det tætte samarbejde med de lokale spejdere og til at skabe de bedst mulige rammer for 40.000 spejdere i de fantastiske naturomgivelser som Hedeland tilbyder.

Sammen med Lillan Foged er han lejrchef for Spejdernes Lejr 2022.

Lejrledelsen består af 12 frivillige spejdere, som har påtaget sig ansvaret for at sætte retning på Spejdernes Lejr 2022. Udover de to lejrchefer er der fem forskellige områder; 'aktivitet & events', 'frivillighed', 'lejrplads & infrastruktur', 'deltagere' og 'kommunikation', der hver især vil involvere hundredvis af frivillige og tilsammen skabe verdens bedste spejderlejr i Hedeland. I alt vil cirka 3.000 frivillige være med til at planlægge og opbygge lejren og dertil kommer endnu flere under selve lejren.

Bag Spejdernes Lejr står Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig, som også står bag Foreningen SPEJDERNE. Spejdernes Lejr bidrager til at realisere SPEJDERNE's mission om at gøre børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer og vise omgivelserne, hvordan det er at være spejder i dag.