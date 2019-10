Speciallæger vil til Ishøj, regionen siger nej Regionen nægter at udstede nye ydernumre, som er en forudsætning for at få nye speciallæger til Ishøj.

- Vi har i årtier kæmpet for at få speciallæger til Ishøj, og nu står vi med en enestående mulighed for at kunne gøre en stor forskel for folkesundheden i Ishøj. Jeg ville ønske, at regionen var lidt mere tilgængelig for gode argumenter, for der er intet som taler for, at borgerne i Ishøj ikke skal have speciallæger, siger Ole Bjørstorp.