Special Skills hjælper specialskolebørn til at vælge uddannelse

uddannelse. Elever fra en række specialskoler var onsdag på besøg på Thorshøjgård, hvor de kunne se en række uddannelser an.

Af Søren Schaadt Larsen

Jeg vil gerne begynde på autoværkstedet, når jeg skal videre, forklarer 13-årige Julius Thrane Græsted. Han kommer fra Nordgårdsskolen i Svogerslev, som er Roskilde Kommunes specialskole. Når Julius Thrane er færdig der, skal han videre på en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, en såkaldt STU, hvor han kan tilegne sig nogle evner han efterfølgende kan bruge på arbejdsmarkedet.

For at se, hvilke muligheder, der er, er Julius Thrane Græsten og resten af klassen fra Nordgårdsskolen taget til Thorshøjgård mellem Ishøj og Taastrup, hvor der onsdag blev holdt »Special Skills«, som er et uddannelsesarrangement for elever med specielle forudsætninger.

- Vi gør det her, for at give dem en mulighed for at prøve forskellige fag af. For de her elever handler det måske om, at få en hammer i hænderne og mærke, at den er tung. De får en bedre idé om, hvad det er, de får hænderne i, når de er færdige med grundskolen til sommer. De prøver også at sy og mange andre ting, forklarer Ulla Groth, der er bestyrelsesformand for Special Skills.

Konceptet Special Skills læner sig en del op af konceptet Skills, som skal få folkeskoleelever til at søge mod håndværksuddannelserne. Og som i Skills er der til Special Skills også to ben - et konkurrence-ben, hvor man skal klare en opgave på tid, og et andet ben, hvor uddannelsesinstitutionerne har en stand, hvor eleverne kan blive klogere.

- I konkurrencerne kan hjælpe vejlederne til at se elevernes potentiale og evner. De kan derfra hjælpe med eleverne med at søge den rette uddannelse. I sidste ende handler det om, at elever og skole skal være et godt match, forklarer Anette Rubin, presseansvarlig på Thorshøjgård.

Grøn, rød, sort Konkurrencen er inddelt i en grøn, en rød og en sort piste. Årsagen er, at de 100 elever fra de forskellige skoler, som var mødt op til Special Skills, har vidt forskellige evner, da deres evner går fra autisme og aspergers over let retardering til sværere lidelser. Fælles for dem er, at de alle har særlige behov.

Her kæmper Magnus Dose Jørgensen og en klassekammerat fra Nordgårdsskolen med at sortere alt indholdet i en værktøjskasse på tid, mens resten af klassen hepper.

Der er mange muligheder og flere forskellige konkurrencer, som viser mulighederne frem for eleverne:

- Det er spændende, at få idéer ti, hvad man gerne vil, forklarer Julius Thrane Græsted og Magnus Dose Jørgensen er enig:

- Jeg synes, det er svært at vælge. Jeg skal bruge noget tid til at tænke over, hvad jeg skal.

Udover konkurrencen er der otte stande, som eleverne også skal forbi. Her er mulighed for at se nærmere på en række forskellige STU-tilbud, som TV Glad, hvor man kan prøve kræfter med tv-produktion, der er en dyrepasserstand, madlavning, anlæg og en værksteduddannelse:

- Derhjemme roder jeg også lidt med biler. Jeg synes, de er spændende. Der er mange typer biler og i et værksted vil jeg møde mange forskellige mennesker, forklarer Julius Thrane Græsted.

- Jeg synes også, at autoværkstedet er det mest interessante lige nu, siger Magnus Dose Jørgensen på 14 år.

Glæde til mødre Men selv om de har en idé om, hvad de vil, bliver de alligevel ført forbi de otte stande, som STU-uddannelserne har stillet op. Her bliver de blandt andet sat til at binde blomster, hvilket kræver lidt overtalelse:

- Du kan tage dem med hjem til din mor, så bliver hun glad, siger en lærer på standen til eleverne.

Deres lærer, Karin Boje, glæder sig over, at de i år, på grund af coronarestriktioner, bliver ført med rundt til alle stande:

- Vi skal vise eleverne, at de har mange muligheder, forklarer hun og fortsætter:

- De får ikke en fuld afgangsprøve, men her kan de finde ud af, hvad de gerne vil. De kan se, at der er flere muligheder, siger Karin Boje.

- De elever skal også have mulighed for at vælge en uddannelse, siger Jens Ringgaard, afdelingsleder på Thorshøjgård. Han forklarer, at det er fjerde gang, man holder Special Skills på Thorshøjgård, og at håbet er, at nogle af eleverne kommer ud på arbejdsmarkedet efterfølgende:

- Nogle kan måske få et almindeligt job eller et flexjob. Men nogle af dem, kommer nok aldrig til at få et job, forklarer han.

Andre år har der været 350 elever til arrangementet, men for at sikre sig mod, at coronarestriktioner kunne komme i vejen for afholdelsen af dagen, har man delt den op i to og inviteret 100 elever per del.

Den særligt tilrettelagte uddannelse tager tre år.