Sparer Ishøj på ældreområdet? Nej, siger udvalgsformand

Sydkysten - 21. maj 2021 kl. 11:43 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Antallet af ældre i Ishøj stiger - men det gør antallet af kroner til ældreområdet ikke. I en opgørelse fra mediet NB-Nyt, er antallet af ældre i Ishøj steget med 7,41 procent fra fjerde kvartal 2019 til samme kvartal 2020, mens man har skåret 0,59 procent på ældreområdet fra budget 2020 til 2021.

Merete Amdisen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune har på foranledning af artiklen undersøgt sagen, og hun er kommet frem til en anden konklusion:

- Samlet set er der tilført midler, forklarer hun. Hun undrer sig over, hvordan mediet er kommet frem til de tal:

- Jeg ved ikke, hvordan de har lavet regnestykket. De må regne på en anden måde, end vi gør lokalt. Deres tal stemmer ikke overens med det billede, vi selv har af ældreområdet, siger hun og forklarer, at man udover de faste udgifter til ældreområdet har tilført de ældre en række bevillinger på byrådet. Det er blandt andet at omdanne ældreboliger til plejeboliger, gratis omsorgspladser og flere aktiviteter til beboerne på Kærbo.

- På den måde tilfører vi samlet set flere penge hvert år, siger hun.

Udgifter følger ikke udvikling

Hun erkender, at udgifterne til ældreområdet ikke følger udviklingen af antallet af ældre. I den seneste befolkningsprognose, der er fremlagt i Ishøj Byråd, stiger antallet af personer over 80 år med 76 procent fra 2021 til 2028 - en voldsom stigning, som også har fundet sted før 2021.

- Vi har ikke fremskrevet vores budget med lige så mange kroner og ører, som der er kommet flere ældre. Men bare fordi en person bliver 80 eller 90, så betyder jo ikke nødvendigvis, at de ældre skal have hjælp. Det er meget individuelt hvor meget behov en ældre har for hjælp og omsorg, og derfor er en automatisk fremskrivning af budgettet vanskelig, forklarer Merete Amdisen.

Hun peger samtidig på, at Ishøj ligger nummer tre på listen over de kommuner, der bruger flest penge på pleje og omsorg per borger over 80 år.

- Vi ligger højt i ældretilfredshed. Ishøj er et godt sted at blive gammel. Selvom Ishøj er en god kommune at blive ældre i, så betyder det ikke, at vi ikke hele tiden skal stræbe efter at blive endnu bedre, siger Merete Amdisen.

Udarbejder ny model

I 2019 gjorde Social- og Sundhedsudvalget opmærksom på, at Ishøj Kommune har svært ved at overholde loven i forhold til at tilbyde plejehjemspladser til de, der er visiteret til en.

- Siden da, har problemet været søgt løst ved hjælp af omlægninger af ældreboliger. Da antallet af ældre på venteliste til en plejebolig ikke ser ud til at falde, besluttede byrådet på deres sidste møde, at afdække det præcise behov og finde en model for finansiering af opførelsen af ny afdeling til Kærbo, eller alternativt et helt nyt plejecenter, siger Merete Amdisen.

Merete Amdisen fortæller samtidig, at Social- og sundhedsudvalget er ved at udarbejde en økonomisk model, som skal tage højde for stigningen i antallet af ældre:

- Her skal man tage udgangspunkt i det antal ældre, der er, siger hun og fortæller, at man også effektiviserer ved at slå ledelserne af Kærbo og Torsbo sammen, ligesom Byrådet i Ishøj Kommune har bevilget midler til projekt Den Gode Hverdag, som understøtter at ældre medborgere i højere grad støttes gennem rehabiliterende tiltag til at klare hverdagen i eget hjem med mindre behov for hjemmehjælp, hvilket også kan bidrage til at vedligeholde fysiske færdigheder hos den enkelte ældre medborger. Men der er helt sikkert plads til forbedringer, og det vil social og sundhedsudvalget tage meget alvorligt.