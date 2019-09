Se billedserie Børnene i Mejsebo fik flødeboller for at have nedbragt varmeforbruget.

Sparede på energien og fik flødeboller som tak

Sydkysten - 09. september 2019 kl. 11:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvilke skoler og institutioner er bedst til at spare på energien?

I Vallensbæk blev det for nylig afsløret, og de, der har sparet mest på henholdsvis el, vand og varme blev anerkendt.

- Vi har målt på skolernes og daginstitutionernes forbrug i 2018 i forhold til året før - og de, der har haft den største procentvise besparelse, har vi valgt at belønne, siger Mikkel Bjørnstrup, der er energitekniker i Vallensbæk Kommune.

Sammen med Michael Carlos Rosted, der er afdelingsleder for Kommunale Ejendomme, var Mikkel Bjørnstrup tirsdag på tur til daginstitutionerne Amalieparken og Mejsebo samt Pilehaveskolen med diplomer, pokaler og flødeboller.

Hos Amalieparken kunne daginstitutionsleder Frederik Winding bogstaveligt talt ikke få armene ned over nyheden om, at institutionen fra 2017 til 2018 havde nedbragt vandforbruget med 37 procent.

De to energieksperter fandt daginstitutionen Mejsebos børn og voksne ovre på Naturlegepladsen, hvor de glade tog imod både pokal, diplom og godter for at have sparet 15 procent på varmen.

Pilehaveskolen tog prisen for største elbesparelse, nemlig 12 procent, svarende til over 111.000 kr. Det er nemlig ikke kun miljøet, der har glæde af et lavere forbrug - det er også godt for budgetterne. De enkelte skoler og institutioner får lov at beholde de sparede penge og bruge dem på andre aktiviteter.

Besparelserne er til dels kommet i hus på grund af energirigtige forbedringer, for eksempel sparetoiletter. Men en stor del skyldes brugernes - altså børnenes, pædagogernes og lærernes - adfærd med for eksempel at slukke computere og tørreskabe, når de ikke bliver brugt, reagere på toiletter der løber og ved for eksempel være gode til at fylde vaskemaskinerne op, inden man sætter en vask i gang.

- Det har også stor betydning for varmeforbruget, at man regulerer på varmen om vinteren i stedet for at lade vinduet stå på klem. Man skal selvfølgelig stadig lufte ud nogle få minutter et par gange om dagen, men derudover er der ingen grund til at fyre for gråspurvene, siger Mikkel Bjørnstrup.