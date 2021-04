Se billedserie Marie-Louise Tinsfeldt er afdelingsdirektør for Spar Nords nye afdeling i Solrød Strand. Foto: Helle Midskov

Spar Nord flytter i villa på Strandvejen

Sydkysten - 14. april 2021 kl. 19:32 Af Helle Midskov

Spar Nord er flyttet ind i en villa på Solrød Strandvej 98, der skal bankens nye afdeling holde til det næste halve års tid.Solrød: Det er efterhånden et stykke tid siden, at Spar Nord kom ud med nyheden om, at banken ville udvide med en filial i Solrød, men det har ikke været muligt at finde lige de lokaler, som banken havde drømt om. Det er årsagen til, at det har trukket ud med at åbne en lokal afdeling.

- Vi har simpelthen besluttet, at borgerne i Solrød og omegn ikke skal vente længere på, at vi finder de helt rigtige lokaler. Vi har fået flere henvendelser fra både nuværende og nye kunder om, hvornår vi åbnede. Så det har vi taget konsekvensen af og lejet os ind i denne 180 kvm store villa her på strandvejen, siger afdelingsdirektør Marie-Louise Tinsfeldt og fortsætter:

- Vi håber, at vi indenfor de kommende uger kommer helt på plads med, hvor banken får permanent placering her i Solrød Strand. Vi forventer, at det bliver en lige så central placering, men indtil det er på plads til efteråret, der glæder vi os til, at kunderne vil kigge indenfor her i villaen, hvor vi i uformelle rammer kan drøfte kundernes behov.

Bankens ansatte får også mulighed for at holde kundemøder under lidt utraditionelle former.

- Kunderådgiverne kan invitere kunderne til et møde ude i den ugenerte have, hvor der både er opstillet borde og sofagrupper. Bankmøde under den lidt mere uformelle former kan måske gøre, at nogen vil føle sig endnu mere velkommen, fortæller afdelingsdirektøren, som understreger, at der selvfølgelig også er mulighed for helt traditionelle møder indenfor.

I første omgang så er Marie-Louise Tinsfeldt rykket ind i villaen sammen med syv medarbejdere.

- Det er startholdet, der er klar til at servicere nuværende som nye kunder, og derudover så er der tilknyttet to medarbejdere fra Spar Nords erhvervsafdeling, men de bliver indtil videre siddende i afdelingen i Køge, siger afdelingsdirektøren.

Spar Nord går med åbning af en bankfilial imod strømmen, hvor mange banker de seneste år har valgt at lukke afdelinger og centrere.

- Vi ved godt, det er lidt atypisk, men det er vores opfattelse, at der er et behov her. Banker er banker, hvor meget foregår online og i netbank, men der er altså også behov for den menneskelige relation, hvor vi får set hinanden i øjnene, forklarer Marie-Louise Tinsfeldt.

Afdelingsdirektøren gør opmærksom på, at der åbent hos Spar Nord, så man kan bare kigge indenfor på Solrød Strandvej 98.