Se billedserie De 16 nye ældreboliger er bygget i samme stil som resten af Pilehavehus.

Send til din ven. X Artiklen: Spændte beboere kan nu tage nye ældreboliger i brug Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spændte beboere kan nu tage nye ældreboliger i brug

Sydkysten - 04. februar 2021 kl. 12:30 Kontakt redaktionen

-Jeg har efterhånden svært ved at klare mig i den lejlighed, vi bor i. Da vi så læste, at der blev bygget de her store lejligheder i Pilehavehus, så tænkte vi, at det måtte være her, vi skulle hen, fortæller Helle Pedersen, der sammen med sin mand Jens netop har overtaget en af de store lejligheder på 85 kvm i Vallensbæk.

Pilehavehus' nye bygning indeholder i alt 16 lejligheder i tre størrelser. Der er to fællesrum, og alle boligerne har enten altan eller have.

På grund af corona-situationen var det ikke muligt at holde en stor indvielsesfest for alle de nye beboere. I stedet kom borgmester Henrik Rasmussen og formand for Social- og Sundhedsudvalget Jytte Bendtsen forbi på overtagelsesdagen den 1. februar og hilste på Helle og Jens og de andre beboere, der var til stede. Og et lille rødt bånd blev der også klippet - ellers er det ikke en rigtig indvielse!

Borgmester Henrik Rasmussen er rigtig stolt af, hvad han kalder "Generation 2" af Pilehavehus, hvor der har været en høj grad af beboerinddragelse.

- De nye lejligheder er bygget i samarbejde med de eksisterende beboere. Man har taget udgangspunkt i det, man kender og har sammen med de byggefaglige medarbejdere fundet ud af, hvad der virker, siger borgmesteren, der også fremhæver den kommende park lige ved siden af Pilehavehus.

Udover blomster til beboerne kunne borgmesteren også præsentere en særlig gave.

- Vi vil gerne give en gave til fællesrummene: To lokale kunstnere skal udsmykke de to fællesrum med et billede hver, siger Henrik Rasmussen.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Jytte Bendtsen har været dybt involveret i processen og var derfor særlig glad for at kunne byde de nye beboere velkommen.

- Det er et fantastisk dejligt sted med lyse og lækre boliger og fællesrum. Der er cafeen, hvor beboerne kan hygge sig og få et varmt måltid hver dag. Og så er jeg rigtig glad for, at vi har fået mulighed for at bygge boliger i tre størrelser, siger Jytte Bendtsen, der har stået i spidsen for styregruppen, som har bestemt, hvad boligerne skulle indeholde.

Blandt andet er der fælles vaskeri, og der er gjort plads til beboernes el-scootere lige uden for døren - inklusive stik til opladning.

Efter mini-indvielsen kunne beboerne for alvor gå i gang med at planlægge indretningen af deres nye lejligheder.

- Den er lidt mindre end vores nuværende lejlighed. Men vi finder ud af det - det er også spændende. Mest af alt ser vi frem til at komme ned i grundplan. Jeg glæder mig til at kunne køre lige ud på terrassen, siger Helle Pedersen.

Også fællesskabet i de nye boliger har Helle og Jens Pedersen forventninger til.

- Bare det at tale med nogle folk glæder jeg mig til. Ikke at man behøver at drikke kaffe sammen hver dag - men bare lige veksle en bemærkning, når man møder dem på gangen, siger Helle.

Boligerne tildeles efter behov, ikke venteliste. Hvis man vil ansøge om en lejlighed, skal man udfylde et ansøgningsskema, hvorefter kommunen vurderer, om man kan visiteres til en ældre- og handicapbolig.