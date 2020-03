Mad, musik og fritidsaktiviteter er blot nogle af mulighederne, når Greve Sommerfestival igen i år holder havefest den 20. juni fra 11 til 17. (Arkivfoto fra sidste år).

Sommerfestival i Greve

Sydkysten - 29. marts 2020 kl. 14:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mad, musik og fritidsaktiviteter er blot nogle af mulighederne, når Greve Sommerfestival igen i år slår dørene op den 20. juni fra 11 til 17 på plænene ved Greve Borgerhus. Greve Kultur-Base, FrivilligCenter Greve og Idræts- og Fritidssekretariatet er igen gået sammen om at skabe en dag, som viser, hvad Greve har at byde på. Der vil i løbet af dagen være koncerter fra Greve Kultur-Base på to forskellige scener. Koncerterne vil være et herligt miks fra de yngste musikanter til KOL-koret, hvor flere er over 70 år.

I år vil der også være mulighed for at træffe nogle af de lokale forretninger, som blandt andet vil sørge for, at det bliver muligt at købe mad og drikke hele dagen. Arrangørerne håber på, at dette års sommerfestival vil blive en lige så stor succes som sidste år, hvor ca. 5.000 menes at have lagt vejen forbi. Greve Sommerfestival er blevet en folkefest, hvor det er muligt både at invitere venner og familie med uanset alder.

Foreningslivet vil blomstre

Nicoline Alletorp, som er den nye leder af FrivilligCenter Greve, fortæller, at sommerfestivallen er en mulighed for både borgere og foreninger til at bliver klogere på hinanden: - De foreninger, som har deltaget de seneste år, har virkelig fået meget ud af det. Det er en god mulighed for at møde og rekruttere nye medlemmer.

Hun opfordrer derfor foreningerne i Greve Kommune til at tilmelde sig på www.greve-sommerfestival.dk.

De andre år har foreningerne haft aktiviteter med såsom forhindringsbaner, snobrød og udstyr til at klatre i træerne. Alle foreninger, som ønsker at tilmelde sig, må derfor meget gerne medbringe en sjov aktivitet for både børn og voksne.

Det præcise program og liste over deltagende foreninger vil blive offentliggjort på festivallens hjemmeside.

Arrangørerne glæder sig til at se så mange som muligt til havefest den 20. juni på plænen ved Greve Borgerhus.