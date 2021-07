Sommer med lang åbningstid

Godt inde i sommerperioden har de tre biblioteker i Greve igen selvbetjent åbningstid, masser af aktiviteter og alt er næsten normalt igen.Fra den 14. juni og frem har du ikke skullet vise coronapas eller bære mundbind for at komme på biblioteket, og fra den 18. juni åbnede det selvbetjente bibliotek også.

Du skal dog vise coronahensyn: Holde afstand og spritte hænder af. Det betyder, at du igen, som før coronarestriktionerne trådte i kraft, kan blive på Greve Bibliotek i Hundige til kl. 21 efter at personalet går hjem kl. 19 på alle hverdage.

I sommerferieperioden bliver onsdagene på alle tre biblioteker særlige: Hver onsdag kl. 10-19 på Greve Bibliotek og 10-14 på Karlslunde og Tune Biblbiotek er der masser af mulighed for at være kreative sammen. Bibliotekerne har over en million hama-perler, så der vil være mulighed for at lægge perleplader hver dag. Intet af det kreative kræver tilmelding, og børn og voksne er velkomne til at være kreative sammen. Lørdagene d. 10. juli og d. 24. juli kl. 10-14 på Greve Bibliotek er også »kreative«.