Solrøds foreninger viste sig flot frem trods regnen

Den utrættelige regn lagde selvfølgelig en dæmper på begivenhederne, da ”Fritid i Solrød” løb af stablen lørdag formiddag. Men det holdt ikke flere af kommunens mange foreninger at tage plads i de mange telte, der stod som en perlerække ned gennem centret og vise sig frem fra deres bedste side, og fortælle de nysgerrige borgere, hvad man som medlem kan nyde godt af i de forskellige foreninger.

Foran den runde scene havde foreningerne mulighed for at give prøver på deres kunnen, og det blev blandt andet udnyttet af Tatakau Karate Solrød og Solrød Taekwondo Klub, der fik vist deres kampsportsevner frem.

Ved middagstid blev der delt priser ud, og først var det borgmester Niels Hörup (V), der på vegne af byrådet hædrede atleter fra Solrød, der enten har vundet medaljer til DM, EM eller VM.

Der var priser til Solrøds U13 badmintonspillere Athene Lyduch, Lærke Østerby, Anna Winther, Sophia Loudrup, Noah Hansen og Mathias Fallesen, som blev hædret på scenen for deres DM-guld, mens Isam Tahir, Maria Tommerup, Sebastian Busk Stie og Casper Petersson ikke havde mulighed for at være der.

Badmintonspiller Mia Blichfeldt for sin præstation til OL og for at være med til at vinde EM for hold. Petanque-spillerne Lotte Büchert, Tonny Handberg og Camilla Svensson fra klubben Star Masters og danseparret Nina Christensen og Ove Bent Christensen fra Solrød Ballroom.

Solrød Idræts Union havde også tre priser, de skulle have uddelt. Uddelingen stod fungerende formand fo SIU Henrik Sandberg for, og prisen for årets ungdomstræner gik til Louise Rheder fra Havdrup Gymnastik, Årets Idrætsleder blev Susanne Grubb Jensen fra Tatakau Karate, mens Havdrup og Solrød Gymnastik delte prisen for årets forening for deres overlevelseskamp under coronapandemien.